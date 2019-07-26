«Амиржан Косанов: В планах по дестабилизации ситуации был также пункт о покушении на меня». «Казахстан может стать «яблоком раздора» между США, Китаем и Россией». «Казахстанцы поддались панике и скупили миллиард долларов»

Сетевой Казахстан 26 июля 2019г.

MATRITCA . KZ . «Предвыборная кампания могла закончиться покушением!» — Амиржан КОСАНОВ — Скажу прямо: во время выборов мы с моими коллегами провели ряд закрытых социологических исследований. В них первоначальная поддержка моей кандидатуры была на уровне 30-40 процентов… Но в эти прогнозы вмешалось поведение некоторых представителей оппозиции. Я имею в виду беспрецедентную травлю меня со стороны Аблязова и «бойкотчиков» иже с ним, представителей ОСДП и других коллег по демократическому лагерю: складывалось ощущение, что они борются не с режимом, а со мной. Признаемся, их оголтелое шельмование тоже повлияло на результаты выборов, уменьшив голоса в мою поддержку… Да, в те дни на меня свалилось еще одно испытание. Сведущие люди довели до меня информацию о том, что в планах по дестабилизации ситуации был также пункт о покушении на меня до окончания выборов со стороны третьих сил.

365 INFO . KZ . «Казахстан может стать «яблоком раздора» между США, Китаем и Россией» — Казахстану полезно помнить судьбу Сирии. Потому что используемые там методы могут применить против любой страны Центральной Азии. Хотя пока предпочитают использовать экономические механизмы. В любом случае обстановка в мире быстро меняется. И это может породить как новые возможности, так и новые угрозы. Об этом пишет исследователь Мурат ЛАУМУЛИН в работе «Центральная Азия и Казахстан в условиях обострения геополитической турбулентности». Хотя интерес США ко всему региону несколько снизился, однако Казахстан все еще находится в центре внимания. Больше всего американских аналитиков интересует, сохранится ли многовекторная внешняя политика. — Именно Нур-Султан, претендующий на роль лидера в регионе, может стать яблоком раздора между США, Китаем и Россией, — считает эксперт. Основная задача США – оказать влияние на внешнеполитические позиции Казахстана. Пока при помощи экономических механизмов.

«Казахстанцы поддались панике и скупили миллиард долларов» — Слухи о скорой девальвации тенге не прошли бесследно. Так много доллар в Казахстане не покупали с тех пор, как он стоил 187 тенге.

«Новые пенсионные отчисления могут поднять цены в Казахстане» — Со следующего года каждый работодатель обязан перечислять в ЕНПФ взнос в размере 5% от дохода сотрудника. Эксперты опасаются, что дополнительные издержки бизнеса будут компенсироваться повышением цен на услуги и товары. Кроме того, повысится количество зарплат в «конвертах».

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Чьими колониями были Казахская ССР и Российская Федерация?» — «Казахскую ССР можно считать колонией уже потому, что она не обладала политической самостоятельностью, и ее руководство было вынуждено безропотно подчиняться директивам союзного центра, который даже территорией республики распоряжался по своему усмотрению». Вроде бы железобетонный аргумент. Но возникают два встречных вопроса. Первый – а желали ли мы сами и наша элита полной политической самостоятельности?.. Отсюда напрашивается вопрос: если советский Казахстан был колонией, то чьей? России, которая находилась в точно таком же подчиненном положении? И что тогда считать метрополией?…

CARAVAN . KZ . «Теология – мать порядка: около 600 экстремистов и террористов предстоит перевоспитать в Казахстане» — Что делать с радикалами? Об этом говорили участники семинара “Оценка рисков и потребностей осужденных”, организованного МВД, ОБСЕ и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП). Сейчас в местах лишения свободы в Казахстане содержатся сотни человек, осужденных за экстремистские и террористические преступления.

«Еда бывшей не бывает: что делают с просроченными продуктами в Казахстане» — А сколько просрочки уходит на помойки в Казахстане? Вице-президент Ассоциации предприятий торговли и сферы услуг Жибек АЖИБАЕВА ответила без паузы:

– А в Казахстане нет такого термина, как “просрочка”, и неизвестно, куда ее девать. Ее, конечно, изымают с торговых полок. Но потом сам хозяин решает, что с ней делать: самому съесть, отдать кому-то или в мусорку выбросить. Куда потом девается негодный товар, мы не знаем. Надо сказать, что срок годности многих продуктов указан с запасом в две-три недели. Крупные ритейлеры, если видят, что товар подходит к критическому сроку, устраивают акции – снижают цены на “предпросрочку”. Не все и не всегда. Некоторые даже переклеивали этикетки, где обозначен срок годности, – продлевали срок, так сказать. Были случаи. И не раз.

KAPITAL . KZ . «Легпром в Казахстане: цифры новые – проблемы старые» — «На сегодня в Казахстане все цехи и швейные компании импортируют необходимое для производства школьной формы, женских, мужских костюмов, пальто и обмундирования суконные и камвольные ткани в 100% объеме, — подчеркивает зависимость отечественных производителей от стоимости ввозимого сырья Любовь ХУДОВА, президент Ассоциации предприятий легкой промышленности. – При этом Казахстан вполне способен удовлетворить потребность в данных видах ткани самостоятельно. Но для этого необходимо создать цепочку добавленной стоимости: от сбора, к примеру, шерсти у фермеров, к перерабатывающему ее предприятиям, и далее к производителю одежды. Более того, эти ткани имеют экспортный потенциал и всегда пользуются спросом как внутри страны, так и за ее пределами».

KURSIV . KZ . «Три казахстанских банка приняли решение объединиться» — 25 июля 2019 года состоялось совместное общее собрание акционеров трех банков: АО «AsiaCredit Bank», АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «Tengri Bank», на котором была одобрена добровольная реорганизация трех банков путем присоединения АО «AsiaCredit Bank», АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank». Об этом сообщает пресс-служба AsiaCredit Bank. В составе акционеров реорганизованного банка сохранится стратегическая доля владения иностранного инвестора в лице Punjab National Bank, Индия. Процесс объединения будет проходить в соответствии с законодательными нормами Республики Казахстан и начнется после получения необходимых разрешений регуляторных органов, включая НБРК.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «Фантомные боли: фондовый рынок как основа развития финансового рынка» — В продолжение предыдущей заметки хочу рассмотреть роль и значение фондового рынка в финансовой системе РК. Моя позиция в том, что этот сегмент финансовой системы страны может и должен развиваться эволюционно и самостоятельно, его не нужно форсировать и превращать в фетиш. Нужно прекратить грезить бурным его развитием, перестать разрывать рынок различными прожектёрскими инициативами, а поддерживать текущую рутинную и системную работу KASE.

Леонид КИРЬЯКОВ – «Земельный вопрос: и сам не гам, и другому не дам» — Что нам мешает пустить арендатора в квартиру, строго запретив курить и безобразничать в ней, и выгнать на улицу того арендатора, который нарушил условия договора аренды? Только мы сами себе мешаем. Не верим, что сможем создать чёткие правила игры и законы для иностранного арендатора земель с бережным отношением к экологии и справедливому распределению собранного урожая. Все наши проблемы существуют исключительно в наших головах, бедность и неуверенность в своих силах живёт там же. Так и живем по правилу – нам ничего не нужно, лишь бы у соседа ничего не было.

«Киноиндустрия Казахстана: что такое национальное кино и куда идут деньги налогоплательщиков?» — Государственный центр поддержки национального кино, созданный 15 марта 2019 года, нацелен на создание киноиндустрии в Казахстане через финансирование национального кино. Что такое национальное кино, зачем вкладывать деньги в фильмы о патриотизме и почему государство не финансирует комедии, – разбирается Informburo.kz.

MK — KZ . KZ . «Как романтики перекопали весь Казахстан и что из этого вышло» — Когда-то профессия геолога считалась самой романтичной. Сегодня мало кто имеет о ней реальное представление. А из перечня специальностей многих технических вузов геология исключена. Подготовку для этой отрасли сохранили в Казахском национальном техническом университете имени К. Сатпаева, КарГТУ и в Семипалатинском геологоразведочном колледже. Однако, по мнению казахстанского геолога с 40-летним стажем Марата АБУЛТАЕВА, на самом деле все далеко не так плохо.

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