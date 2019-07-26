Насильника школьников оправдали в Туркестане, чтобы не закрывать школу-интернат – Умарова

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Туркестане насильника школьников оправдали, чтобы не закрывать школу-интернат и продолжать получать финансирование на нее, сообщила адвокат Айман Умарова.

«В Туркестанской области есть школа-интернат имени Сейфуллина в селе Жылға Сарыагашского района, где в течение рабочей недели живут дети, которые живут в радиусе 4-15 км. В этом интернате есть дневные воспитатели, ночные воспитатели, на которых выделяют деньги. И все держатся за этот интернат, потому что он выгоден акимату, директору, потому что на него выделяются денежные средства, и никто не проверяет. И в этом интернате были насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика. Целый год этого мальчика насиловали – один насильник постарше его, другой – ровесник. В ходе уголовного дела выясняется, что не только он один подвергся насилию, еще были мальчики, кроме того, четыре девочки резали себе вены. Но это умалчивается», — сказала Умарова на пресс-конференции в пятницу.

По словам адвоката, в школе-интернате отсутствуют элементарные условия: нет воды, канализации, постельного белья, а количество персонала превышает количество находящихся там детей, хотя вместо содержания интерната можно было запустить школьный автобус.

При этом она подчеркнула, что связь между приговором насильнику и возможным закрытием интерната подтвердил и адвокат обвиняемого.

«Во время суда вдруг сторона защиты с новым адвокатом заявила, что это дело носит политический характер, потому что хотят закрыть интернат. Естественно, если бы осудили этого мальчика, ответственность должны были бы нести руководство интерната, аким. Любым способом надо было сделать так, чтобы не было этого приговора», — подчеркнула юрист.

Как сообщила Умарова, расследовавший дело прокурор приложил все усилия для полного и объективного расследования, однако суд присяжных подсудимого оправдал. При этом на обсуждение более чем 17 вопросов и вынесение вердикта присяжным понадобилось менее двух часов. В отношении второго насильника прекратили дело в связи с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности.

«Подсудимый попросил суд присяжных. Суд присяжных формируется на местном уровне. Судья вынесет решение, продиктует присяжным и как фиговым листочком прикроется решением присяжных. Судью Темиралиева самого нужно судить. Я прошу, чтобы генеральный прокурор и председатель Верховного суда обратили на это внимание. Это тот случай, когда есть честный прокурор, и бессовестный судья», — добавила Умарова.

В свою очередь помощник адвоката Айганым Шалкарова рассказала о том, как проходило обсуждение вердикта.

«Там негде было сесть, и я увидела комнату, которая была открыта, и зашла туда. Там сидело около 10-12 человек. Они мне предложили сесть возле них. Они что-то смотрели в телефонах, разговаривали между собой. Через некоторое время приходит секретарь суда и говорит: «Что вы тут делаете? Тут идет обсуждение вердикта!» На тот момент, когда они якобы обсуждали дело, они сидели в телефоне, разговаривали о чем-то другом. Конечно, если так «обсуждают», насильника оправдают», — сказала Шалкарова.

Напомним, 25 июня в Туркестанской области вынесен оправдательный приговор в отношении лица, насиловавшего малолетнего А. в течение года в сельской школе-интернате. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области Самидин Темиралиев рассматривал дело с участием присяжных заседателей и сослался на вердикт о невиновности Т., вынесенный присяжными.