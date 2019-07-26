Проверить все школ-интернаты призвала депутат мажилиса после скандала с педофилией

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Провести проверку всех школ-интернатов призвала депутат мажилиса Ирина Смирнова после скандала с педофилией.

«Нужно проинспектировать все школы-интернаты на предмет того, возможно ли там нахождение ребенка. Там есть вода? Там есть канализация? Как там готовят? Там есть диетическое питание? Возможно ли там находиться?», — сказала Смирнова на пресс-конференции в пятницу, комментируя ситуацию с насильственными действиями сексуального характера в школе-интернате имени Сейфуллина в селе Жылға Сарыагашского района Туркестанской области.

При этом она подчеркнула, что при проживании детей в радиусе 15 км от школы необходимо запускать школьные автобусы, а не вынуждать детей проживать в интернатах.

«Мы боремся за то, чтобы было меньше детских домов. А у этих детей есть родители, но их лишают семьи, их лишают родителей, потому что кому-то удобно получать зарплату», — подчеркнула она.

Кроме того, мажилисвумен призвала провести проверку исполнения государственной программы «Школьный автобус».

«Нужно посмотреть, насколько качественно работает программа «Школьный автобус». Это государственная программа. Нужно максимально уменьшить количество интернатов, обеспечить нахождение детей дома и подвоз школьными автобусами к школе. Это можно сделать за оставшийся до начала учебного года месяц», — добавила Смирнова.

Напомним, 25 июня в Туркестанской области вынесен оправдательный приговор в отношении лица, насиловавшего малолетнего А. в течение года в сельской школе-интернате. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области Самидин Темиралиев рассматривал дело с участием присяжных заседателей и сослался на вердикт о невиновности Т., вынесенный присяжными.