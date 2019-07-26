Нур-Султан. 26 июля. КазТАГ – Почти полсотни сайтов по продаже наркотиков выявили в Казахстане, сообщает служба реагирования на компьютерные инциденты (KZ-CERT) государственной технической службы КНБ.

«В ходе анализа казахстанского интернет-сегмента были выявлены 46 интернет-ресурсов, распространявших наркотические вещества на территории Республики Казахстан. Продажа осуществлялась как в крупных городах (Нур-Султан, Алматы, Актау, Петропавловск и так далее), так и близлежащих к ним регионах (Зайсан, Зыряновск, Сарань, Лисаковск и так далее)», — говорится в сообщении.

К примеру, данным службы, один из интернет-магазинов, реализующий косметические средства, также продавал наркотики.

«Вместе с тем были выявлены закрытые группы в мессенджере Telegram, подключение к которой осуществляется только по генерированной ссылке. Благодаря совместной работе KZ-CERT и компетентных органов, данные интернет-ресурсы на сегодняшний день недоступны», — сказано в сообщении.