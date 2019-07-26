Война Миров. Пик противостояния Киева и Москвы пройден

Победа партии президента Зеленского переводит политический вектор на внутренний контур Украины

Итоговый расклад выборов в украинскую Раду свидетельствует о более чем 90% обновления депутатского корпуса. Фактически это отказ от ключевого лозунга Петра Порошенко «армия, вера, язык» и соответствующего курса. Примечательно, что у абсолютного победителя в лице партии «Слуга народа» – 254 места из 450, но в 28 одномандатных округах выборы не проводились, поскольку они приходятся на Крым и ЛДНР, из-за чего удельный вес «слуг» еще выше – в парламенте Украины есть оппозиция как справа, так и слева. Однако прочные показатели президента Владимира Зеленского и его партии внутри Украины никак не повышают возможности Киева в игре против Москвы. Потому что Евросоюз от украинских процессов подустал, а Трампу в новой электоральной гонке не до Незалежной.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В русскоязычное информационное поле Казахстана транслируется главным образом российский взгляд на украинскую ситуацию и соответствующие оценки действий Кремля. Владимиру Путину пеняют на то, что присоединил к Москве только Крым, хотя двигаться нужно было минимум до Одессы (суперминимум – Мариуполь), а с непризнанными республиками Донбасса нет никакого внятного процесса. Но с точки зрения украинских националистов картина еще более вопиющая. Мало того, что Украина в границах Украинской ССР сильно не совпадает по контуру с Великой Украиной, так и прошлая территория стала заметно меньше.

Националистический угар в ситуации информационно-идеологической обработки постмайданного периода был естественным и закономерным явлением в украинском обществе и государстве. Невозможность вернуть Крым и Донбасс военным путем – тоже объективный результат, поскольку для нынешнего руководства Кремля такой расклад получался смертельней, чем повышение пенсионного возраста, цены на бензин и еще девальвации рубля вместе взятых.

Политический формат боевой ничьи украинских вооруженных сил в Донбассе усугублен тем, что Россия не признана Западом оккупантом территорий Донецкой и Луганской областей. Да, Москва признана стороной конфликта, поскольку поставляет ЛДНР оружие, боеприпасы, продовольствие, ГСМ, но таких сторон конфликтов в мире полно. ОБСЕ постоянно повторяет данную позицию, из-за чего Россия после пятилетнего перерыва вернулась в Парламентскую ассамблею совета Европы (ПАСЕ).

С политической поддержкой со стороны США у Киева начались проблемы сразу после прихода к власти Дональда Трампа. Дело в том, что президент Порошенко являлся креатурой команды Обама-Клинтон, а это само по себе стало минусом в новых геополитических реалиях. Сегодня головная боль Вашингтона – это Иран, где катера КСИР (Корпус стражей исламской революции) фактически угоняют танкеры на глазах у британских фрегатов, а ВМС США не готовы вмешиваться, поскольку нет гарантии победы, из-за чего приказы из Белого дома постоянно меняются. В таких условиях, да еще в период новой предвыборной гонки за Овальный кабинет, президент Трамп не готов к дополнительному фронту противостояния с Россией на Украине.

Предоставленный сам себе, Владимир Зеленский, которого поздравили все постсоветские президенты кроме Путина, не может решить вопрос даже по украинским военным морякам, задержанным российской стороной 25 ноября 2018 года в Керченском проливе и находящимся в СИЗО. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию в течение месяца освободить три корабля (два бронекатера и военный буксир) и 24 моряка Украины. 25 июня срок решения трибунала истек, корабли и моряки остаются там же, где и были.

Хорошие показатели партии «Слуга народа» – это еще не полный контроль над ситуацией в стране. Украинские националисты получили нокдаун, но не перестали быть серьезной политической силой. Если президент Зеленский пойдет на явные уступки по Крыму и Донбассу, то удар от радикальных кругов однозначно получит. С другой стороны, даже поддержание минимальной линии конфронтации с ЛДНР (периодические обстрелы и действия диверсионных групп) приведет к проблемам с партией Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – За жизнь». Данная партия в новой Раде вторая (44 мандата), а максимальную поддержку получила именно в контролируемых Киевом районах Луганской и Донецкой областей. Один из лидеров данной партии олигарх Виктор Медведчук, так что ресурсы за нею имеются.

После того, как крупных действующих промышленных предприятий на Украине осталось не более десятка, акцент экономической активности переместился в агропромышленный комплекс. Здесь сосредоточена основная масса олигархов второго эшелона или мини-олигархов. Самым сложным полем битвы для «Слуг народа» будут местные выборы. МВФ давит на Киев с требованием ввести свободную куплю-продажу земли, что противоречит интересам олигархов. Дело в том, что крупные игроки в сфере АПК, получив землю в аренду на 50 лет, уже фактически имеют ее в своей собственности. Платить второй раз за то, чем уже распоряжаешься, никто не хочет.

Украинский АПК сильно страдает из-за европейского вектора в экономике. Евросоюз выделяет очень маленькие квоты на поставки украинской сельхозпродукции, поскольку объемы «аграрки» от своих фермеров девать некуда, в результате Киев столкнулся с проблемой поиска внешних рынков. Москва пусть медленно, но систематически перекрывая доступ украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции на российский рынок, фактически закрыла его для тамошних производителей. Что делать в нынешней ситуации – теперь головная боль президента Зеленского.

Партия «Слуга народа» провела электоральную гонку под лозунгами борьбы со старыми олигархами и старой коррумпированной государственно-политической элитой. Как после этого переходить от слов к делу – время покажет. В современной ситуации расстроенных финансов, государственных долгов и минимума золотовалютных резервов, Киеву требуется очень взвешенная и ювелирная работа с богатыми людьми, ибо при сокращения внешнего (западного) финансирования именно олигархи становятся важным ресурсом пополнения государственной казны.

Современная Украина – это в первую очередь проблема для России, которая с 2014 года находится с ней в фазе активного передела советского наследства. Однако определенные импульсы от Киева приходят и на казахстанское политическое поле. История президентства Порошенко показала, что когда партия власти год за годом ведет страну не туда, куда хотело бы двигаться большинство населения, избиратели могут резко лишить ее полномочий. Можно много указывать на то, что политическая система и политическая культура Украины и Казахстана сильно отличаются, однако наглядный пример на территории бывшего СССР сам по себе расширяет линейку возможных политических сценариев.

Еще Украина показывает новую формулу борьбы с коррупцией. В ситуации враждебных друг другу политических сил, обладающих собственными внушительными информационными ресурсами, плюс относительная автономия силовых структур, правоохранительных органов и судебной системы от президентской вертикали власти, контроль над расходованием государственных бюджетных средств становится эффективней. Да, перед сложением данной модели львиная доля национальных богатств была разворована, и теперь скромные оставшиеся суммы отслеживать гораздо легче. Но мы сейчас говорим о конечном результате.

Если Владимиру Зеленскому и правящей партии удастся оздоровить государственный аппарат и добиться повышения уровня жизни населения – это станет третьим уроком и вызовом для Казахстана, который будет просто невозможно игнорировать. Теоретически команде Зеленского под силу организовать определенный социально-экономический рост, ибо период правления Петра Порошенко сопровождался многократным пробитием дна в доходах и уровне жизни основной массы украинцев.

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