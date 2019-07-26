Рецептурные препараты в аптеках будут выдавать бесплатно или с небольшой сооплатой – Биртанов

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Рецептурные препараты в аптеках Казахстана будут выдавать бесплатно или с небольшой сооплатой, заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«В будущем, через два-три года, мы не будем закупать централизованно лекарства, а будем возмещать те рецептурные препараты, которые люди будут по рецептам получать и через ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования – КазТАГ). Скорей всего, там будет сооплата. То есть, человек приходит к врачу, ему выписывают рецепт, он в аптеке получает – бесплатно или с небольшой сооплатой, лекарство и аптека предъявляет счет фонду», — сказал министр, выступая на круглом столе «Рынок медицинских услуг Казахстана: переход к страховой медицине» в пятницу в Алматы.

Для этого, по его словам, нужно подготовить всю инфраструктуру и законодательно поменять механизм.

Впрочем, отметил он, законодательные изменения уже начались – в законодательство введено понятие сооплаты за лекарства.

Однако, добавил министр, ввести в ближайшее время выдачу бесплатных лекарств, минздрав не готов «по объективным причинам». В ведомстве сейчас на уровне рабочей группы внутри минздрава приступают к проработке механизма, и только в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) будет возможность в ближайшие два-три года выйти на бесплатное «потребление практически всех рецептурных препаратов».

В условиях нынешней модели централизованного закупа по списку это сделать невозможно, считает Биртанов.

«Сегодня мы по заранее определенному списку приобретаем лекарства для заранее определенного контингента пациентов по установленным предельным ценам. То есть, (модель бесплатного получения выписанных врачом лекарств в аптеке – КазТАГ) это концептуально другая модель, поэтому к ней нужно подготовиться. Я думаю, минимум два года потребуется», — сказал министр.

Сегодня бесплатные лекарства выдаются в основном через аптечные комнаты в поликлиниках, добавил он.

«Мы отказались от услуг аптек потому, что была установлена очень высокая наценка. В целом, были потери, в том числе – хищения, в которых были задействованы руководители медорганизаций, аптек. Когда мы увидели, что часть бесплатных лекарств уходит в розничный сектор, это было сложно проконтролировать, мы перешли на выдачу бесплатных лекарств», — пояснил Биртанов.

По его словам, сегодня, «ориентировочно, одна треть только лекарств компенсируется, две трети люди вынуждены сами покупать, тогда как уровень затрат домохозяйств на лекарства, по данным министерства национальной экономики, высокий. Застрахованные должны получать лекарства бесплатно».

Чтобы поменять модель обеспечения лекарствами «нужно отработать механизм», заключил Биртанов.