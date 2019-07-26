Возвращение разворованного по методу Пиночета 26.07.2019 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 45 0 Экономист Айдар Алибаев о «письмах счастья», девяноста процентах, политической воле и профессионализме спецслужб Похожие материалы: Почти Т7,5 млрд планируют выплатить ветеранам в РК в виде матпомощи к 75-летию Победы Сменился замакима Нур-Султана Замакима района уволен за пьянку с подчиненными в Павлодарской области Украденное нужно возвращать, а не забывать как «кошмарный сон» Студенческими отрядами капитализм не строят