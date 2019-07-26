Алматы. 26 июля. КазТАГ – Суд по скандальному делу о строительстве здания ForteBank в сквере начался в Павлодаре, сообщает «Павлодар Онлайн».

«В специализированном межрайонном экономическом суде принялись к рассмотрению заявления от ОО «ЭКОМ». Представители организации намерены доказать, что полученное разрешение на строительство ForteBank в сквере Денсаулык – ошибка», — говорится в сообщении в пятницу.

В апреле в парке вырубили более 50 деревьев и заявили, что в сквере развернется строительство банка.

«На тот момент представители ForteBank не предоставили возмущенной общественности разрешения на снос зеленых насаждений. Позже оно у них все же появилось. Но как? В этом стали разбираться экологи. Выяснились занимательные обстоятельства, которые идут вразрез с Орхусской конвенцией и Экологическим кодексом РК. Истцы-экологи требуют привлечь к ответственности чиновников за бездействие либо оспорить законность их действий», — уточняет издание.

В качестве ответчиков в суд были приглашены представители ЖКХ Павлодара и управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области. Отмечается, что представители ЖКХ не явились, сославшись на загруженность по работе. Суд посчитал возможным начать судебное заседание без коммунальщиков, признав неявку неуважительной. Отвечал на вопросы судьи и истца представитель управления недропользования.

«В ходе процесса стало ясно, как банку лихо удалось получить все необходимые документы на строительство филиала в обход процедур, предусмотренных законом. Итак, чтобы получить разрешение на строительство и уничтожение деревьев, застройщику было необходимо иметь на руках результаты экспертизы. Но получить этот документ невозможно без протокола об общественных слушаньях. Тогда представители банка, как положено, обратились в управление недропользования – слушанья были назначены на 16 мая. Однако, не дождавшись результатов мнения общественности, ЖКХ города выдало банку разрешение на вырубку», — сказано в сообщении.

В апреле, как отмечается, деревья были уничтожены, «а за день до слушаний – 15 мая ForteBank подал заявку об их отмене в связи с якобы изменением в проекте строительства».

«Кстати, о том, что конкретно изменили в проекте, остается загадкой – госорган, присутствовавший на суде, ответа не дал. 23 мая ЖКХ, в свою очередь, предоставило банку письмо об отсутствии деревьев на земельном участке, выделенном под строительство. Именно это стало точкой в деле – экспертная организация дала положительное заключение экспертизы без протокола об общественных слушаний», — указано в публикации.

Сообщается, что 20 июня управления недропользования выдало разрешение на эмиссию проекта строительства филиала и подчеркивается, что в ведомстве знали, что общественные слушания отменялись, и повторной заявки на их проведение не поступало, «но это чиновников не смутило». Таким образом, добавляет издание, «банк сейчас вполне законно возводит филиал в Денсаулыке».

«Фактически общественность была обманута. Ей не дали возможности высказать свое мнение по важному вопросу сохранения качества здоровой окружающей среды города. Прошу признать незаконным решение государственного управления об отмене и переносе времени общественных слушаний. И обязать ответчика восстановить нарушенные права. Признать незаконными действия ЖКХ, направленные на предоставление несоответствующих действительности исходных данных об отсутствии на проекте зеленых насаждений», — сказала председатель ОО «ЭКОМ» Светлана Могилюк.

Ответчик со стороны управления оспаривал слова Могилюк, ссылаясь на законодательные коллизии. На вопрос, почему разрешение на эмиссию было выдано без экспертизы, последовал ответ: «Разрешения на эмиссии именно по таким проектам в соответствии со статьей 49 Экологического кодекса в случае заявления от заказчика местный исполнительный орган может выдать без результатов общественных слушаний».

Более всего общественников, как отмечается, возмущает отсутствие какой-либо реакции горсорганов «на очевидное пренебрежение банком Орхусской конвенцией, согласно которой у общества есть право участвовать в принятии решений, касающихся окружающей среды».

«Получается, по факту у нас любой заказчик может сейчас в обход процедур вырубать деревья. А потом заявлять, что их там нет, и таким образом препятствие устранено?» — возмущена Могилюк.

Подчеркивается, что «протесты экологов и общественности вполне обоснованы».

«Учитывая и без того накаленную экологическую ситуацию, сложившуюся в регионе, власти ее только усугубляют нежеланием услышать общество. Светлана Могилюк считает, что благодаря общественным слушаньям у города был шанс сохранить один из самых колоритных скверов Павлодара. Альтернативные участки в городе есть, к тому же за ForteBank в областном центре уже числятся два долгостроя. В связи с неявкой ЖКХ в суд процесс перенесли на 6 августа в 16.30. Поддержать ходатайство экологов можно будет в межрайонном экологическом суде по Павлодарской области», — сказано в сообщении.