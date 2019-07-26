В августе на валютном «фронте» без перемен

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Завершается июль и МИА КазТАГ предлагает свой экономический прогноз на следующий месяц. Эксперты отвечают на вопросы, как поведет себя тенге в августе, с каким тенге мы начнем новый деловой сезон, останется ли курс тенге к доллару на прежних уровнях, изменится ли курс тенге к рублю и к юаню.

«Август обычно «плохой» месяц для тенге, перед улучшением осенью. Но, в этот раз, пожалуй, все тяжелое для тенге уже прошло», — сказал экономист Алмас Чукин.

Он полагает, что «до конца года будет небольшое укрепление к доллару, и более значительное к рублю». Юань и доллар, пока их торговая война не завершится, по его мнению, «будут идти также».

«В августе на курс тенге к доллару может повлиять резкое изменение цены на нефть, которое возможно в случае обострения конфликтной ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива. Если этого не произойдет, то курс останется стабильным в пределах Т382-385/$1», — считает аналитик АО «Евразийский Капитал» Али Сагындыков.

Курс юаня к доллару укрепился и стабилизировался после падения из-за обострения отношений между США и Китаем – страхи участников рынка немного утихли. Поэтому резких колебаний в паре тенге-юань аналитик не ждет и надеется, «что стороны придут к компромиссу и курс останется в коридоре Т55,4-55,9 за юань».

Несмотря на падение цен на нефть, рубль укрепился и продолжает держаться вблизи отметки 63 рубля за доллар.

«Курс тенге к рублю предположительно составит 6,03-6,11. Средний курс тенге к доллару США в июне-июле составил Т382,7, колеблясь в пределах Т377,2-384,8. Тенге слабо, но реагирует на колебания цен на нефть, а курс рубля уже не оказывает на тенге такого влияния как в прошлом году – летнее укрепление российской валюты до 63 рублей за доллар осталось без реакции. При этом политика Нацбанка в отношении регулирования курса тенге остается непрозрачной, на что обратил внимание президент Токаев, поручив ведомству определиться с курсовой политикой к 1 ноября», — констатирует аналитик.

Старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова прогнозирует, что «доллар США проведет август в коридоре Т380-385, евро – Т426-433, рубль – Т6,07-6,12 (здесь ситуация плавно стабилизируется), юань – Т54,50-56,50 тенге».

Для тенге, по ее мнению, сейчас есть несколько важных моментов, которые будут определять его чувствительность на валютном рынке и способствовать формированию движений в определенном направлении.

«Во-первых, это глобальный интерес мировых инвесторов к риску: если рынок почувствует, что центробанки начинают снижать ставки, создавая ее более мягкие денежно-кредитные условия внутри экономик, инвесторы начнут уходить в безопасные активы – доллар, иену, золото. Для валют развивающихся экономик это – плохой сигнал. Во-вторых, нефть. На текущий момент сырьевой рынок относительно стабилен, но поводов расти слишком мало – и, если баррель Brent просядет к $61-63, тенге остается без поддержки», — заключает Бодрова.