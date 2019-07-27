Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ — Человеческие скелеты обнаружены при строительстве дороги Актобе – Атырау – Астрахань, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол».

«Человеческие скелеты были найдены в карьере за аулом Куйген Жанаталапского сельского округа Курмангазинского района, откуда берут грунт для строительства дороги. В связи с этим на место обнаружения выехала группа в составе представителей районного акимата, правоохранительных органов, общественных организаций и СМИ. Останки трех человек обнаружены под холмом на глубине 10 м на значительном расстоянии от кладбища», — говорится в сообщении в субботу.

Как сообщается, представители подрядной организации «СинеМидасСтрой», которые занимаются строительством автодороги Актобе – Атырау – Астрахань, после обнаружения скелетов сразу же приостановили все дорожные работы на данном участке, а также руководитель подрядной организации поручил перенести работы на другой карьер.

По утверждениям местных жителей и аксакалов, никто не знал, что на данном участке находились старые захоронения.

«К какому веку и к какой национальности относятся останки еще неизвестно. После того, как правоохранительные органы проведут все необходимые экспертизы, останки людей будут перезахоронены на кладбище вблизи населенного пункта», — проинформировали в нацкомпании.

Также сообщается, что работники, нашедшие останки, прежде чем поставить в известность руководство подрядной организации «СинеМидасСтрой», выложили снятое на мобильный телефон видео в социальные сети.

«Аким района Кайрат Нуртаев переговорил с рабочими карьера и, ознакомившись с деталями произошедшего, порекомендовал им впредь сразу информировать руководство компании и районный акимат при подобных ситуациях», — резюмируется в сообщении.