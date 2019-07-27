Доллар продолжает дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Доллар США в субботу относительно данных за пятницу продолжает дорожать в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т384,4, а продажи – Т385,6.

В Алматы $1 в обменных пунктах покупают в среднем по Т385,2, а продают по Т386,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т385,3, а продажи – Т385,8.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т384,92.