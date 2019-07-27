Пытавшуюся похитить ребенка из детсада воспитательницу взяли под стражу на два месяца в Алматы

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Пытавшуюся похитить ребенка из детского сада воспитательницу взяли под стражу на два месяца в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Специализированным следственным судом Алматы (в отношении воспитательницы, которая пыталась украсть ребенка из детсада – КазТАГ) с 25 июля санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 25 сентября по подозрению в совершении преступления по п. 3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РК и ч. 5 и 8 п. 2 ст. 125 (похищение человека) УК РК», — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда в субботу.

Напомним, 25 июля сообщалось, что задержана подозреваемая в попытке похищения ребенка из детского сада в Алматы. После поступления заявления о попытке похищения 5-летнего мальчика в управлении полиции Медеуского района было начато досудебное расследование по ст. 125 (похищение человека) УК РК. Подозреваемая была задержана в доме родителей на территории Кегенского района Алматинской области, позднее ее транспортировали в Алматы для проведения дальнейших следственных мероприятий.

По данным департамента полиции Алматы, установлено, что подозреваемой 30 лет, она является действующим воспитателем в этом детском садике. Причем, она вела группу Алихана, которого пыталась похитить. В момент совершения преступления подозреваемая находилась в трудовом отпуске, а воспитатель, которая не отдала мальчика постороннему человеку, временно замещала ее. Задержанная пояснила, что преследовала цель похищения ребенка из-за материальной выгоды. Она планировала затребовать у родителей мальчика денежный выкуп.