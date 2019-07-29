«Владельцы банков — люди понятливые»

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Сетевые СМИ о предстоящей проверке 14-ти банков Казахстана

«14 казахстанских банков попадут под проверку» — Председатель Национального банка Ерболат ДОСАЕВ заявил о проверке качества активов крупнейших банков Казахстана в 2019 году, передает Tengrinews.kz.

Ерболат ДОСАЕВ
Председатель Национального банка Ерболат ДОСАЕВ

«В банковской системе будет проведена комплексная независимая оценка. В проверку включены 14 банков, занимающих порядка 87 процентов. До конца июля совместно с консультантом международной компании будет завершена адаптация методологии Центрального европейского банка«, — сказал Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства 15 июля.

Глава Нацбанка пояснил, что будут проверены 14 крупнейших банков со 100-процентным казахстанским и иностранным участием. С 1 августа начнется работа по оценке активов банков. Предполагается, что работа будет завершена к концу ноября — началу декабря 2019 года.

«Совместно с правительством будет составлен план мероприятий на ближайшие 2-3 года. По принятию мер и рекомендаций, которые будут составлены по итогам оценки активов банка. Мы считаем, что оценка активов банков поможет привлечь инвесторов и поднять престиж и доверие к банковской системе Казахстана«, — заключил глава Нацбанка.

Татьяна ПАНЧЕНКО — «Будут ли закрываться банки Казахстана после тотальной проверки регулятора» — За комментариями Forbes.kz обратился к Ассоциации финансистов Казахстана — «AQR не проводится для того, чтобы лишить какие-то БВУ лицензии и уменьшить количество игроков на рынке. Основная цель – выявление потенциальных рисков и повышение устойчивости системы. После проведения оценки качества активов, возможно, некоторым участникам AQR потребуется докапитализация, её размер будет рассчитан с учётом регуляторных требований и стресс-тестирования. Для БВУ, которым потребуется докапитализация, Нацбанком будет разработан план мероприятий на несколько лет, который должен быть исполнен».

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Независимую оценку качества активов казахстанских банков ждут и международные рейтинговые агентства. «Это может стать шагом к тому, чтобы признать реально существующие проблемы и разработать комплекс мер по их разрешению», — уверена директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Ирина ВЕЛИЕВА.

Считается, что Asset Quality Review – это анализ или оценка кредитного риска, связанного с конкретным активом, обычно это кредитный или инвестиционный портфели. Во время независимой оценки учитываются такие показатели, как ликвидность и доходность активов, диверсификация портфеля, эффективность операций, применение правил ограничения рисков и т.д.

По данным Нацбанка на конец I квартала 2019, в Казахстане работают 28 банков второго уровня с совокупными активами 24,58 трлн тенге.

Зарина КАРИМОВА – «Зачем на самом деле проверят 14 банков Казахстана» — Сами проверки назрели давно и связаны с тем, что банковская система много лет демонстрирует непрозрачность для регулятора. Последствиями этого стали внезапные проблемы у крупных банков, которые всегда считались устойчивыми. Такое мнение выразил эксперт Казахстанского института стратегических исследований Вячеслав ДОДОНОВ.

«Причины такой ситуации озвучивал в свое время Елбасы — это аффилированность банков с другими компаниями своих акционеров. Получается, банки в первую очередь обслуживали и работали на своих акционеров. Эта проблема носит системный характер и существовала при нескольких руководителях Национального банка», — пояснил экономист.

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Несмотря на призывы Елбасы разрешить ситуацию, Нацбанку не удалось это по сей день. Поэтому возникла необходимость именно внешнего аудита независимой компанией, что позволит понять истинное положение вещей в банковской системе, считает эксперт.

При этом для самих банков эта проверка, скорее всего, не сулит ничего хорошего, учитывая, что инициатива исходит не от них, а от государства, считает экономист. Тем более — инициатива направлена на повышение прозрачности и избежание каких-либо негативных аспектов в их деятельности.

«Последствия проверки могут быть разными, в том числе могут всплыть какие-то неприятные сюрпризы. В целом наши банки и так проходят аудит у международных компаний, поэтому нельзя сказать, что проверка для них станет чем-то новым. Однако заключения аудиторов всегда сопровождались множеством оговорок: использовались только данные самого банка, к которым разрешен доступ, и т.д. Теперь, видимо, речь идет о более тщательных и глубоких раскопках», — высказался он.

По ожиданиям властей, банковская система должна выйти из этих проверок более очищенной и соответствующей международным стандартам. А для отдельных банков аудит может обернуться неприятностями, заключил Додонов.

Его коллега, экономист Жангельды ШИМШИКОВ, считает, что вопрос независимой проверки работы банков назрел давно — «Национальный банк в последние годы пустил дело на самотек, из-за этого банковские процедуры обросли множеством непонятных комиссий. Практически в каждом договоре есть приписки мелким шрифтом о дополнительных платах. Фактически постоянно идут поборы с населения. Кроме того, они стали раздавать потребительские кредиты слишком легко, прямо на улице могут вас остановить и выдать заем. Я всегда думал, чем это все обернется для банков? А оказалось, что они заранее знали, что все сойдет им с рук, и долги могут быть списаны».

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По словам Шимшикова, планируемая Нацбанком проверка позволит выявить, в каких направлениях работают отдельные финорганизации — «Если посмотреть пропорции, то получается, что сегодня реальный сектор экономики в доле банков — это мизер, особенно кредиты в сельском хозяйстве. В основном все финансы направлены на потребительский сектор. Каждый второй казахстанец имеет банковские долги. Необходимо проверить баланс каждого банка, посмотреть, кто работает на реальный сектор, а кто на потребительский. И уже тогда можно будет обозначить: какой из банков нужно точно поддержать, а какой заставить изменить ориентацию на реальный сектор. Ведь пока банки не будут кредитовать бизнес, экономического роста в стране не произойдет».

Расул РЫСМАМБЕТОВБанковский сектор Казахстана трясет уже не первый год, регулярно происходят какие-то слияния и поглощения, поэтому оценка качества активов зрела уже несколько лет. Только постоянные околополитические события не давали провести нормальную проверку, высказался экономист Расул РЫСМАМБЕТОВ — «Думаю, Нацбанк уже приблизительно знает ситуацию внутри сектора, и данная проверка нужна, чтобы чуть позже опубликовать результаты и дать банкам время на исправление недочетов. Вместе с тем я сомневаюсь по поводу позиции государства по банкам — закрывать или кормить дешевыми деньгами. Есть третий путь, который регулятор и правительство почему-то игнорируют, — давать банкам реабилитационный период».

Эксперт пояснил, что банковский бизнес должен исчисляться не годами, а хотя бы десятилетиями, любые изменения в нем сложные, так как затрагивают миллионы граждан.

«Банки должны сами решать: закрываться им или они как-то могут привлекать финансирование и клиентов, не нарушая регуляторных запретов. Поэтому данная проверка не должна быть каким-то жестким водоразделом и использоваться в политических целях. Это скорее подведение итогов десятилетия и определение задач на следующие несколько лет», — резюмировал Рысмамбетов.

Асет НАУРЫЗБАЕВАлександра АЛЕХОВА – «Побегут ли банкиры перед готовящейся проверкой банков в Казахстане?» — И здесь возникает несколько вопросов — с чего такая спешка? В Нацбанке знают что-то, чего не знаем мы? Есть ли основания полагать, что после ревизии банков станет меньше? На эти вопросы медиапортала 365info ответил экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ — То есть решение о ревизии в банках говорит о плачевной ситуации с надзором. С банками быть может ситуация еще и не плачевная. Видимо, хотят сравнить публикуемую отчетность и реальное состояние дел. Но даже если обнаружат, допустим, огромные пробелы в отчетности, потому что влито много денег, это не обязательно означает, что банки будут обанкрочены.

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Если какая-то политическая «заказуха» есть, это уже может быть инструментом кого-нибудь закрыть.

Но если ее нет, в целях умиротворения общественности будут проведены кулуарные переговоры с владельцами банков. Им будет сказано о плохом состоянии дел, и чтобы привести дела в порядок, им отведут определенное время. Как правило, услышав такой свисток, владельцы банков забирают оттуда свои деньги и уносятся далеко за пределы страны.

В отличие от России, у нас ситуация получше. Потому что владельцы банков — люди понятливые, им будет очень сложно безбедно провести дальнейшую жизнь на Западе. В России, получив сигнал от Центробанка, как правило, вытаскивают кэш и скрываются.

Чтобы сделать дыру в банковском балансе, достаточно нескольких дней. Мы не знаем, какие сейчас политические расклады на Олимпе. Зато знаем, что владельцы банков и есть тот самый Олимп.

Поэтому есть основания предполагать, что в случае опасности наши владельцы банков могут перенять опыт своих российских коллег.

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Так что сейчас идет совсем не экономическая игра, а в политических я ничего не понимаю. Вижу некие математические закономерности: люди, которые чувствуют угрозу, выводят деньги и говорят стране «до свидания». Далее идет закулисная торговля. Так что да, эта проверка может привести к каким-то критическим последствиям.

Умут Шаяхметова«Умут Шаяхметова: Я думаю, что не все банки легко пройдут AQR» — Глава Halyk Bank об оценке качества активов, проблемных кредитах и переезде в Нур-Султан — Я считаю, что Нацбанку, чтобы понять ситуацию в банковском секторе, не обязательно было проводить такую дорогостоящую и сложную процедуру, потому что вся эта информация у него и так имеется. Сегодня регулятор располагает даже более подробными данными, чем это могут увидеть, скажем, внешние аудиторы. Оценка аудиторов строится на пуловой основе, при которой виден в целом общий портфель, а Нацбанк смотрит изнутри, включая досье на каждого заемщика и депозитора.

В свою очередь мы, как банки второго уровня, отчитываемся перед Нацбанком в ежемесячном, еженедельном и даже ежедневном режиме.

Также мы предоставляем все повестки правления, кредитного комитета, комитета по управлению активами и пассивами и даже заявку на покупку валюты на завтрашний день, чего раньше никогда не делали.

Не говоря уже о проверках онсайт, когда регулятор на протяжении четырех месяцев находится в банке и проверяет все кредитные договоры, качество решений коллегиальных органов и многое другое.

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Все это говорит о том, что уровень отчетности и раскрытия информации перед Нацбанком на сегодняшний день просто колоссальный.

Мы, как Halyk Bank, готовы к AQR, но, по моему мнению, ничего нового, о чем не знает Нацбанк, она не выявит.

Единственное объяснение: эта оценка требуется для третьего мнения, возможно, для принятия каких-то глобальных решений от сторонних наблюдателей.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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