Две улицы планируют переименовать в Костанае

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Алматы. 29 июля. КазТАГ — Две улицы планируют переименовать в Костанае, сообщает «Алау».

«Внести на рассмотрение республиканской ономастической комиссии при правительстве РК предложение о переименовании ул. Юрия Гагарина в Костанае в пр. Нурсултана Назарбаева и ул. Гвардейская в Костанае в ул. Ю.Гагарина», — сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, управления и самоуправления Сабит Исмуратов.

Отмечается, что переименование улицы никак не скажется на жителях этих улиц, потому что сегодня во всех ЦОНах введены электронные домовые книги.

«На слушаниях практически все были единогласны во мнении, лишь пару комментариев против. При этом каждый имел возможность высказать свою точку зрения. По итогам голосования городские депутаты маслихата были единодушны. Окончательное решение примет республиканская ономастическая комиссия», — резюмируется в сообщении.

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