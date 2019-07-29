Алматы. 29 июля. КазТАГ — Осужденный «за участие в чате ДВК» Абловас Джумаев вышел на свободу в Атырау, сообщает «Радио Азаттык».

«Житель Актау Абловас Джумаев, приговоренный к 3-м годам заключения после участия в Telegram-чате запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), 29 июля вышел на свободу. Адвокат Жанар Сундеткалиева опубликовала фото Джумаева, снятое на выходе из тюрьмы (учреждение УГ-157/9) в Атырау. Освобождение Джумаева стало возможным после того, как суд 11 июля заменил ему неотбытую часть наказания на ограничение свободы, а прокуратура не опротестовала это решение», — говорится в сообщении в понедельник.

Согласно законодательству, «ограничение свободы» налагает на осужденного ряд ограничений: он обязан не менять место жительства, работы, не выезжать за пределы административно- территориальной единицы без уведомления службы пробации, являться в службу пробации в установленные дни.

Напомним, 45-летний Абловас Джумаев в сентябре 2018 года был назван судом виновным в «возбуждении розни» и «призывах к насильственному захвату власти». Апелляционный суд оставил в декабре приговор – три года тюрьмы в силе.

В том же месяце власти предъявили обвинения в «призывах к насильственному захвату власти» и «попытке насильственного изменения конституционного строя» 39-летней жене Джумаева – Айгуль Акбердиевой. В феврале суд в Актау оправдал Акбердиеву, однако уже в мае суд в Актау удовлетворил апелляционное ходатайство прокуратуры и постановил направить дело на доследование.

Джумаев и Акбердиева отвергли предъявленные им обвинения как политически мотивированные. Джумаев после приговора ему был включен в список казахстанских политических заключенных. Известно о десятках гражданах, подвергшихся судебному преследованию за предполагаемую причастность к ДВК.

Европарламент на пленарном заседании в Страсбурге 14 марта принял резолюцию по ситуации с правами человека в Казахстане, в которой призвал власти страны «следовать взятым международным обязательствам и уважать права человека и основные гражданские свободы», а также «прекратить все формы политических репрессий». В резолюции среди десятков дел казахстанских активистов и политических заключенных упоминается дело Абловаса Джумаева.

Власти Казахстана неоднократно отвергали, что в стране нарушаются права человека и имеются политические заключенные.