В Казахстане практика штрафования работников в сфере МСБ незаконна и недопустима

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Алматы. 29 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане практика штрафования работников в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) незаконна и недопустима, считает председатель филиала РОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников среднего и малого бизнеса «Yntymaq» по Алматы Асхат Асылбеков.

«Зачастую в сфере МСБ сотрудников штрафуют, в итоге, например, молодая официантка к концу месяца может остаться без зарплаты, а то еще и остаться должна работодателю. Эти штрафы – незаконны. Согласно трудовому кодексу, есть другие меры воздействия – выговор, строгий выговор, увольнения. Меры материального воздействия недопустимы», — сказал Асылбеков на пресс-конференции в понедельник.

При этом он пояснил, что мало кто в таких случаях жалуется на работодателя в департамент труда и соцзащиты или подает иск в суд.

«К сожалению, население и трудящиеся об этом не оповещены. Есть люди бесправные, есть люди запуганные, поэтому не подают в суд. Есть, конечно, отдельные люди, которые могут в департамент соцзащиты жаловаться и добиваются, но это такие упорные люди, которые хотят мстить или просто вернуть заработанные деньги», — отметил Асылбеков.

Кроме того, по его словам, зачастую работники в сфере МСБ плохо осведомлены о своих правах и о возможности профсоюзов защитить их.

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«Около 900 тыс. работающих в Алматы в сфере МСБ и только 200 тыс. – члены профсоюзов, 700 тыс. человек никак не защищены, 69% работников малого бизнеса не охвачено трудовыми договорами. Работодатели не заинтересованы, никому не хочется иметь организованную силу против работодателей», — добавил он.

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