Экс-замглавы МСХ стал вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Нысанбаев Ерлан Нуралиевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов», — говорится в сообщении в понедельник.

Нысанбаев с 2014 года был вице-министром сельского хозяйства, до этого с 2013 года занимал пост вице-министра окружающей среды, а еще раньше – с 2009 по 2013 годы был председателем комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ.