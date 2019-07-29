Алматы. 29 июля. КазТАГ – «Земельный» активист Талгат Аян досрочно освобожден от наказания в Атырау, передает корреспондент агентства.

«Постановлением суда №2 города Атырау от 26 июля, мое ходатайство о досрочном освобождении от наказания, удовлетворили. Участвовавшие в суде прокурор и служба пробации были против, но суд к удивлению, освободил меня от дальнейшего отбывания наказания. Запрет на общественную деятельность остался в силе, но сейчас это кажется не таким важным. Важно, что я теперь свободный человек, насколько это возможно в нашем обществе», — сообщил Аян.

Он уточнил, что более года назад ему изменили тюремное заключение на ограничение свободы до 2021 года.

«Чтобы вы понимали понятие – ограничение свободы – это – ты вроде как уже на свободе, ты дома, но ограничен в своих перемещениях и в свободном времени, проводимом вне дома. Ты обязан каждую неделю отмечаться в органах пробации, тебя в вечернее время могут проверить по месту жительства сотрудники полиции и поэтому ты с наступлением темноты бежишь домой как «золушка», ты не имеешь права посещать увеселительные мероприятия, как свадьбы, другие, на любое перемещение внутри страны ты должен получить разрешение, у тебя заблокирован ИИН, так как твое имя в списке лиц, связанных с финансированием террористов, в конце концов – это просто пятно, с которым не одна организация не возьмет тебя на работу», — отметил активист.

Напомним, митинги против поправок в Земельный кодекс охватили всю страну в 2016 году.

Порядка тысячи человек вышли на несанкционированный митинг на площади Исатая и Махамбета в Атырау 24 апреля. Они протестовали против поправок в Земельный кодекс, позволяющих продавать землю иностранцам. Митингующие требовали запретить продажу и аренду земли. Также в этот день митинг прошел в городе Кульсары, где на центральной площади собрались около 300 человек.

Позже, 27 апреля, митинги прошли в Актобе и Семее, где собравшиеся также выступили против изменений в Земельный кодекс. В Актау и Уральске на мирный митинг вышли около 200 человек соответственно в каждом городе. 21 мая в ряде городов Казахстана прошли несанкционированные митинги против поправок в Земельный кодекс РК. Несмотря на заверения властей Атырауской области о том, что никто не понесет наказания за митинг в Атырау, к пяти годам лишения свободы были приговорены гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян. Позже правительство Казахстана ввело временный мораторий на передачу и продажу земли иностранцам.