Алматы. 29 июля. КазТАГ – Недовольные «ремонтом» сельчане перекрыли республиканскую трассу под Талдыкорганом, передает корреспондент агентства.

«28 июля в 10.30 группа сельчан в количестве 14 человек перекрыла республиканскую автодорогу Алматы–Оскемен, проходящую через поселок Бактыбай близ Талдыкоргана. Недовольство жителей поселка вызвало некачественное проведение ремонтных работ к прилегающей к трассе территории», — подтвердил в понедельник официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматинской области Кобейхан Мурзакулов.

Он уточнил, что прибывшие полицейские «провели с участниками несанкционированной акции разъяснительную работу о недопустимости противоправных действий и оттеснив с проезжей части людей возобновили движение автотранспорта».

«С сельчанами также встретились представители местных исполнительных органов, которые выслушали претензии жителей и продолжают работу по проблемным вопросам населенного пункта. Инициаторы несанкционированной акции и ее самые активные участники будут привлечены к административной ответственности согласно действующему законодательству», — добавили в ДП региона.

Как уточняет администрация одной из популярных региональных групп в социальных сетях, причиной недовольства сельчан стало то, что трассу проложили «почти сквозь их дома».

«Обычно в аулах, селах, поселках люди боятся всех и вся. Но в одном селении до сих пор пытаются бороться за свои права несколько семей из домов, расположенных на одной улице. Почти сквозь их дома проложили трассу. Стены сыпятся, в дождливую и снежную погоду осадки стекают во дворы их домов, помимо перечисленного, есть еще много нерешенных вопросов. И до сих пор нет конкретного ответа от местных властей по данной теме. Сегодня люди вышли с плакатами, перекрыв дорогу. Безысходность. Село Бактыбай, Ескельдинский район Алматинской области», — сказано в сообщении.