Из столицы в Экибастуз переселили 103 многодетных семьи, планируют переселить еще более 200 семей

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сначала 2019 года из Нур-Султана в город Экибастуз переселено 103 многодетных семьи, около 600 человек, сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Жилкибаев.

«В регион выбытия в этом году включен город Нур-Султан. С начала года из столицы в город Экибастуз переселено 103 многодетных семьи – это порядка 600 человек. Все они обеспечены на сегодня жильем, 80% из трудоспособного возраста трудоустроены, дети обеспечены детскими садами и школами», — сказал Жилкибаев на пресс-конференции по итогам реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» за первое полугодие в понедельник.

Программа, по оценке чиновника, показала свою эффективность.

«До конца года из Нур-Султана планируется переселить свыше 200 семей в Экибастуз», — добавил Жилкибаев.

В 2019 году, по данным вице-министра, по плану должны переселить из трудоизбыточных южных в трудодефицитные северные регионы 2253 семьи или 10 тыс. человек.

«На сегодня переселены 1050 семей или 4 тыс. человек. Из них 2 тыс. трудоустроены или 65% от общетрудоспособного возраста», — доложил вице-министр.

Меры господдержки переселенцев включают, по словам вице-министра, единовременную оплату на переезд – на каждого члена семьи Т88 тыс., для найма жилья и выплаты коммунальных услуг предусмотрено 30 МРП или Т77 тыс. на семью, ежемесячно, в течение 12 месяцев.

Также предусмотрены субсидии для работодателей, которые примут на работу не менее пяти переселенцев – на каждого работника-переселенца выделяется 450 МРП или более Т1 млн.

«Кроме того, в рамках программы в пилотном проекте выделено Т3 млрд в Северно-Казахстанскую область для строительства для переселенцев 428 арендных жилых домов», — добавил Жилкибаев.