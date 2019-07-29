Суд в Нур-Султане передал дело Серикжана Билаша в Ауэзовский районный суд Алматы

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Суд в Нур-Султане передал дело лидера движения «Атажұрт еріктілері» – казахского активиста Серикжана Билаша в Ауэзовский районный суд Алматы, передает корреспондент агентства.

«Место совершения преступления – город Алматы. Дело должно рассматриваться по месту совершения преступления. В связи с этим суд считает нужным передать дело в Ауэзовский районный суд Алматы», — сказал в понедельник судья Алматинского суда №2 Нур-Султана Нуржан Мелдебаев.

Также суд сменил место нахождения Билаша под домашним арестом по месту его постоянного проживания в Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматинском районном суде №2 Нур-Султана начались предварительные слушания по делу лидера движения «Атажұрт еріктілері». Билаш обвиняется по части 1 статьи 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) УК РК. Слушания проходят в открытом режиме.

Адвокат Умарова ходатайствовала о рассмотрении дела в Алматы, попросила суд разрешить сменить адрес нахождения Билаша под домашним арестом, в связи неудовлетворительными условиями его проживания по нынешнему месту, а также призвала прекратить судебный процесс над активистом в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Прокурор поддержал прошение о передаче дела в Алматы. Суд удалился в совещательную комнату.

Позже Билаш, комментируя обвинения в свой адрес, сообщил, что ему человек, представившийся кем-то «выше КНБ», заявил, что главной ошибкой активиста было то, что он заставил поменять защитников бежавшей из Китая этнической казашки Сайрагуль Сауытбай – адвоката Абзала Куспана на адвоката Айман Умарову.

25 июля МИА КазТАГ сообщало, что обвинительный акт по данному делу был утвержден прокуратуру 19 июля.

Напомним, лидер движения «Атажұрт еріктілері» был задержан 10 марта в одной из гостиниц Алматы, вывезен в Нур-Султан и помещен под домашний арест. Обвинение предъявлено Билашу за использование термина «информационный джихад» во время призывов бороться за права этнических казахов в Китае.

«Я считаю, что там нет состава преступления, потому что он говорил, что будет делать информационный джихад против дискриминации казахов, кыргызов, уйгуров в исправительных лагерях в Китае. Доказательства обвинения – это экспертиза и так называемые свидетели, среди которых Мухтар Шаханов почему-то оказался, которые сказали, что эти высказывания возбуждают рознь», — сказала Умарова.