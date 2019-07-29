Кабмин РК обещает повысить эффективность защиты трудовых прав наемных работников

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Правительство Казахстана намерено повысить эффективность защиты трудовых прав наемных работников, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

«Профессиональные союзы охватывают более половины наемных работников, но эффективного рабочего представительства мы не наблюдаем, поэтому в рамках изменения в законодательство мы хотим предусмотреть ряд мер, которые в целом направлены на повышение эффективности защиты трудовых прав работников», — сказал Сарбасов на пресс-конференции в понедельник.

Так, по его словам, будет усилена роль профсоюзов в создании безопасных условий труда.

«Несмотря на то, что за последние три года наблюдается снижение производственного травматизма на 7%, он имеет место быть, есть факты со смертельным исходом (более 60 фактов за первое полугодие), правительством РК принята дорожная карта по обеспечению безопасных условий труда и снижению вредных рабочих мест на ближайшие пять лет. В ее рамках мы намерены работать по снижению травматизма вместе с работодателями и профсоюзами. В постановлении обозначен ряд целевых индикаторов и мер, направленных на внедрение современной системы управления рисками на рабочих местах», — добавил вице-министр.

Вместе с этим он отметил, что сегодня количество «вредных рабочих мест» не снижается, напротив, затраты работодателей на льготы и компенсации растут.

Также он сообщил, что в мае было принято постановление правительства РК, направленное на предупреждение коллективных трудовых споров, трудовых конфликтов.

«Сегодня в рейтинге Всемирного экономического форума практика найма и увольнения работников в Казахстане признана достаточно эффективной, мы находимся на 30 месте через призму взаимоотношения работников и работодателей. Тем не менее, постановлением ряд мер предусматривается – конкретный алгоритм действий между госорганами, работодателями и профсоюзами, которые мы предполагаем реализовать в ближайшие годы. В рамках реализации этих мер рейтинг взаимодействия работодателей и работников будет повышаться», — подчеркнул Сарбасов.