«Золото» казахстанской дзюдоистки, неоднозначные итоги чемпионатов мира по фехтованию и водным видам спорта, конфуз «Астаны» в Лиге Европы, финиш «Тур де Франс» и смена лидера в премьер-лиге РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Водные виды спорта: два 7-х места Дмитрия Баландина

В Кванджу (Южная Корея) завершился чемпионат мира, который проводится раз в два года. Основное внимание казахстанских болельщиков было приковано к соревнованиям пловцов и ватерполистов.

Плавание. Лидер нашей сборной брассист Дмитрий Баландин пробился в финальные заплывы на двух дистанциях и в обоих случаях занял итоговое 7-е место. Результат на 100-метровке он, несомненно, может занести себе в актив. Ведь в этой дисциплине Баландин давно не показывал высоких результатов, а в Кванджу побил рекорд Казахстана и соответственно личный (было 59,37 секунды, стало 59,03). Что касается коронной для него дистанции 200 метров, на которой Дмитрий три года назад завоевал «золото» Олимпиады, то и в полуфинале, и в финале он не сумел преодолеть рубеж 2 минуты 8 секунд (при личном рекорде 2.07,46) и потому не мог рассчитывать на медаль. Тут следует сказать, что ставший чемпионом россиянин Антон Чупков установил новый мировой рекорд (2.06,12), а прежние совладельцы высшего достижения австралиец Мэтью Уилсон и японец Иппей Ватанабэ, завоевавшие «серебро» и «бронзу», показали время быстрее, чем 2.07 – соответственно 2.06,68 и 2.06,73.

На самой короткой дистанции 50 метров Баландину не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в полуфинал – в предварительных заплывах он стал 17-м, а в следующий раунд прошли 16. И уж совсем обидными оказались результаты чемпионата мира для молодого Адильбека Мусина, плавающего баттерфляем. И на 50-метровке, и на дистанции вдвое длиннее он установил новые рекорды Казахстана, был очень близок к участию в полуфиналах, но в одном случае его от заветной 16-й позиции отделили 0,01, а в другом – 0,02 секунды.

На снимке: эстафетная команда Казахстана

Вчера, в заключительный день чемпионата, была надежда на то, что наш квартет поборется за попадание в «топ-12» (а именно 12 сильнейших команд по итогам мирового первенства получат путевки на Олимпиаду) в комбинированной эстафете 4х100 метров. Ведь на прошлогодних Азиатских играх казахстанцы показали высокий результат 3,35,62. В Кванжджу плыли те же и в том же порядке: на спине – Адил Каскабай, брассом – Баландин, баттерфляем – Мусин, вольным стилем – Александр Варакин. К сожалению, на сей раз они проиграли своему же времени две с половиной секунды – 3.38,13, что принесло им только 22-е место. А замкнувшая «топ-12» команда Венгрии проплыла эстафету за 3.35,11, то есть на полсекунды быстрее прошлогоднего результата казахстанской четверки.

Водное поло. Женская сборная Казахстана закончила чемпионат мира на 10-м месте. Как мы сообщали неделю назад, после поражения в первом раунде «плэй-офф» от команды Австралии ей предстояла борьба за 9-12 места. Там наши девушки выиграли у новозеландок – 10:10 в основное время и 4:2 в серии пенальти, а затем проиграли канадкам – 7:24. В итоге они замкнули «топ-10». А медали достались сборным США, Испании и Австралии.

Наша мужская команда, которая в групповом раунде уступила всем своим соперникам, боролась за 13-16 места. Победив корейцев (17:4) и проиграв бразильцам (8:9), она завершила чемпионат 14-й. Призерами чемпионата стали сборные Италии, Испании и Хорватии.

Фехтование: шпажисты замкнули «топ-10»

В обзоре недельной давности мы рассказали об итогах личных турниров на чемпионате мира в Будапеште. А после этого были разыграны медали в командном первенстве.

На снимке: Эльмир Алимжанов

Наши мужчины-шпажисты (Дмитрий Алексанин, Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов и Вадим Шарлаимов) в стартовом раунде победили чехов – 45:28, а затем в 1/8 финала в напряженном противостоянии с россиянами, лидерами мирового рейтинга, проиграли один укол – 44:45. Соответственно нашим фехтовальщикам теперь предстояла борьба за 9-16 места. В этом мини-турнире они взяли верх над соперниками из США (8-е место в мировом рейтинге) – 45:44 и венграми (5-е) – 41:40. В обоих случаях решающими становились действия Алимжанова, самого опытного в составе казахстанской дружины. Так наша команда добралась до поединка за 9-10 места со сборной Японии (7-е) во главе с лидером мирового индивидуального рейтинга Казуясу Минобе. И снова все решил один укол, но теперь не в нашу пользу – 44:45. В итоге казахстанцы замкнули «топ-10». А чемпионами мира стали французы, победившие в финале украинцев – 45:37. В мировом рейтинге наша команда поднялась с 16-й позицию на 12-ю. Возглавляют же его Россия, Франция и Швейцария.

Что касается других видов оружия, то наши девушки-саблистки заняли 19-е место, девушки-шпажистки – 20-е, мужчины-саблисты – 22-е.

Футбол: «Астана» и «Кайрат» разочаровали

Казахстанские клубы, выступающие в еврокубковых турнирах, провели первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Выезд чемпиона нашей страны в карликовую Андорру на матч с местной командой «Санта-Колома» обернулся конфузом. «Астана», сформированная из легионеров с крупными контрактами и футболистов национальной сборной Казахстана, тоже получающих высокие зарплаты, не смогла победить полулюбительский клуб из небольшой деревни. Счет – 0:0.

Алматинский «Кайрат» тоже играл в гостях, но соперник у него был серьезнее – израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Пропустив два мяча в начале матча и в середине второго тайма, наша команда не смогла забить ни одного. Отыграться в домашнем поединке с 0:2 будет очень непросто.

В более выигрышном положении находится шымкентский «Ордабасы». Его поездка в Чехию, где он встречался с клубом «Млада-Болеслав», принесла ничейный результат – 1:1. Счет на 10-й минуте открыл боснийский полузащитник казахстанской команды Мирзад Механович, а хозяева поля восстановили равновесие перед самым перерывом.

Ответные матчи состоятся 1 октября.

Дзюдо: победа Отгонцецег Галбадрах на турнире «Гран-при»

Отгонцецег Галбадрах стала победительницей турнира серии «Гран-при», прошедшего в столице Хорватии. Выступая в самой легкой весовой категории у женщин (до 48), она выиграла все четыре схватки. На пути к финалу казахстанская дзюдоистка победила спортсменку из Австрии и двух оппоненток из Китая. В поединке за «золото» ей противостояла француженка Мелани Клеман. Вместо четырех минут схватка продолжалась вдвое дольше, и только на 9-минуте нашей спортсменке удалось сломить сопротивление соперницы.

На снимке: Отгонцецег Галбадрах

Из семи мужчин-дзюдоистов, представлявших Казахстан в Загребе, только один сумел попасть в «топ-8». Это Даурен Суюкенов (до 60 кг), который поделил 7-8 места. Впрочем, следует сказать, что наша мужская команда на этом турнире выступала не сильнейшим составом.

Велоспорт: 3-е место Алексея Луценко на этапе «Большой петли»

Вчера финишировала супермногодневка «Тур де Франс». Велогруппа «Астана» завершала ее без своего капитана датчанина Якоба Фульсанга. Во вторник, после дня отдыха, его постигла неудача: за три десятка километром до финиша он упал, получил травму и был вынужден сняться с гранд-тура. На тот момент Фульсанг шел 9-м в генеральной классификации.

Роль капитана перешла к казахстанцу Алексею Луценко. Но поскольку он в общем зачете занимал 25-е место с почти сорокаминутным отставанием от лидера, то «Астана» сконцентрировалась на отдельных этапах. И спустя два дня, в четверг, Луценко оказался в числе главных действующих лиц. Рельеф этапа был очень сложным – с четырьмя подъемами, два из которых имели высшую категорию. И в таких условиях после работы в отрыве казахстанец финишировал третьим, пропустив вперед себя только двух записных «горняков» – колумбийца Наиро Кинтану из «Movistar» и француза Романа Барде из «AG2R La Mondiale». В общем зачете Луценко поднялся на 22-ю позицию.

Очень драматичным получился следующий, 19-й, этап. Сначала был вынужден сойти с трассы француз Тибо Пино из «Groupama-FDJ», который шел 5-м в генеральной классификации, ненамного отставая от лидера – своего соотечественника Жюльена Алафилиппа из «QuickStep». Затем на предпоследней горе от Алафилиппа и других фаворитов сумел уехать занимавший второе место колумбиец Эган Берналь из «Ineos». Впереди еще были спуск и заключительный подъем, но в этот момент организаторы прекратили гонку из-за неожиданного оползня. В зачет участникам пошло время, которое они показали на предпоследней вершине. В итоге Берналь перехватил у Алафилиппа желтую майку. Он опережал француза на 48 секунд, а еще в полуминуте находился сокапитан «Ineos» – победитель прошлогоднего «Тур де Франс» британец Герен Томас.

На субботнем, предпоследнем, этапе Берналь удержал свое лидерство, а вот Алафилипп откатился на 5-ю позицию. Что касается вчерашней гонки, завершавшей «Тур де Франс», то она, как обычно стала «этапом» дружбы. Таким образом, совсем еще юный, по меркам профессионального велоспорта (всего 22 года), колумбиец выиграл самую престижную многодневку. Томас проиграл ему 1 минуту 11 секунд, голландец Стивен Круишвайк из «Jumbo-Visma» – 1.31, немец Эманюэл Бухман из «Bora-Hansgrohe» – 1.56, Алафилипп – 4.05, испанец Микель Ланда из «Movistar» – 4.23. Лучшим в составе «Астаны» стал Луценко, расположившийся на итоговой 19-й позиции.

Футбол: опять власть меняется…

20-й тур, как и два предыдущих, состоял из пяти матчей («Кайрат» и «Атырау» сыграли друг с другом раньше). Таким образом, все команды премьер-лиги сравнялись по количеству проведенных игр, что позволяет объективно судить о положении в турнирной таблице.

«Тобол» – «Кайсар» 0:2. Недавний лидер чемпионата, выбитый из квалификации Лиги Европы полулюбительским люксембургским клубом, потерпел в национальном первенстве второе подряд домашнее поражение. Причем от команды, которая в предыдущем туре сама проиграла на родном стадионе аутсайдеру – «Актобе». Оба мяча забил Куле Мбомбо.

«Астана» – «Тараз» 4:0. Действующий чемпион, даже играя без ряда футболистов, одержал довольно легкую победу и возглавил турнирную таблицу. Дважды отличился Рангело Янга.

«Ордабасы» – «Иртыш» 1:0. Решающий гол в исполнении Алексея Щеткина (ударом через себя в дальний угол) получился очень красивым. Благодаря этой победе шымкентский клуб вплотную приблизился к лидирующей тройке.

«Жетысу» – «Шахтер» 2:0. Главным героем поединка, в котором встречались соседи по турнирной таблице, стал болгарский новичок семиреченской команды Мартин Тошев. В середине первого тайма он за семь минут дважды отправил мяч в ворота гостей. Тем самым была прервана шестиматчевая беспроигрышная серия карагандинского клуба.

«Окжетпес» – «Актобе» 4:0. В этой встрече тоже случился «дубль», а его автором стал нападающий хозяев поля Жасулан Молдакараев.

Турнирное положение: «Астана» – 41 очко, «Тобол» – 39, «Кайрат» – 38, «Ордабасы» – 37, «Кайсар» – 34, «Жетысу» – 29, «Шахтер» – 27, «Окжетпес» – 24, «Атырау» – 18, «Иртыш» – 17, «Тараз» – 16, «Актобе» – 4.

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