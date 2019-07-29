KASE привлекла Торгпромбанк Китая и еще два банка в качестве провайдеров ликвидности на валютном рынке

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) привлекла Торгово-промышленный банк Китая в Алмты и еще два банка в качестве провайдеров ликвидности на валютном рынке, сообщает пресс-служба торговой площадки.

«KASE в рамках развития деятельности центрального контрагента на валютном рынке подписала соглашения об оказании услуг по предоставлению ликвидности в иностранных валютах, торгуемых на биржевом рынке: по китайскому юаню c АО «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» (ICBC); по российскому рублю и евро с Евразийским Банком Развития (EABR); по евро с АО «Kaspi Bank» (Kaspi Bank)», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что в рамках соглашений ICBC, EABR и Kaspi Bank намерены предоставлять KASE ликвидность в китайских юанях, российских рублях и евро «для своевременного исполнения биржей обязательств на валютном рынке в качестве центрального контрагента».

«Кроме того, в соответствии с постановлением Национального банка Республики Казахстан (НБ РК) «О механизме предоставления ликвидности центральному контрагенту», НБ РК предоставляет KASE, как центральному контрагенту, ликвидность в тенге и долларах США», — уточняет биржа.

Как пояснили в пресс-службе, наличие провайдеров ликвидности по всем иностранным валютам, торгуемым на биржевом рынке, «значительно повысит надежность KASE как центрального контрагента для участников валютного рынка и послужит дополнительной гарантией своевременности и полноты расчетов по биржевым сделкам, что особенно важно в контексте развития валютного рынка, повышения его ликвидности и репрезентативности биржевых курсов валют».

«Привлечение устойчивых финансовых институтов, являющихся активными участниками биржевых торгов, в качестве провайдеров ликвидности по торгуемым иностранным валютам является важным шагом в становлении центрального контрагента как одной из ключевых инфраструктур финансового рынка», — заявили в KASE.

В пресс-службе добавили, что в рамках заключенных соглашений ICBC, EABR и Kaspi Bank «готовы предоставлять KASE ликвидность в указанных валютах для урегулирования ситуаций дефолтов на валютном рынке».

«При этом принятые процедуры урегулирования дефолтов с участием провайдеров ликвидности позволят KASE своевременно исполнить обязательства перед всеми участниками торгов», — сказано в сообщении.