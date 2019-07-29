Термин «системообразующий» в отношении банков утратит силу в Казахстане

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Алматы. 29 июля. КазТАГ – Термин «системообразующий» в отношении банков утратит силу в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Национальный Банк информирует о разработке проекта постановления правления Национального банка Республики Казахстан «Об утверждении правил отнесения финансовых организаций к числу системно значимых». Проект предусматривает новую редакцию правил отнесения финансовых организаций к числу системно значимых, в связи с заменой слова «системообразующий» на «системно значимый», — сообщили в Национальном банке в понедельник.

Как пояснил финансовый регулятор, в международных рекомендациях, в частности, Базельского комитета по банковскому надзору и Совета по финансовой стабильности, используются термины «системнозначимый банк» и «системнозначимая финансовая организация» («systemically important bank», «systemically important financial institution»).

«При этом действующие правила отнесения финансовых организаций к числу системообразующих, утвержденных постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №257 будут поставлены на утрату с 1 января 2020 года», — уточнил регулятор.

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