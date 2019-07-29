Мобильные группы по медобслуживанию запустят в Алматы с 1 августа

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Алматы. 29 июля. КазТАГ — Мобильные группы по медобслуживанию запустят в Алматы с 1 августа, передает корреспондент агентства.

«С 1 августа в течение месяца запускаем мобильные группы в районы, где не обеспечен доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Передвижные комплексы оснащены оборудованием для обследования жителей», — написал в понедельник аким Алматы Бахытжан Сагинтаев на своей странице в Twitter.

Он отметил, что прием проведут терапевты, педиатры, кардиологи и другие профильные врачи.

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