ОСМС: подстраховаться нужно, но лучше не болеть 29.07.2019 17:30 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 59 0 Вторая часть реформы медстрахования запускается с начала 2020 года Похожие материалы: Почти Т7,5 млрд планируют выплатить ветеранам в РК в виде матпомощи к 75-летию Победы Если дойдем до совместных грантов с Казахстаном, будет еще лучше – Путин Украденное нужно возвращать, а не забывать как «кошмарный сон» Студенческими отрядами капитализм не строят Юбилей «Багратиона» показал: Кремль теряет пульс Великой Отечественной войны