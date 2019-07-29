МВД РК отчиталось о выявленных сайта-нарушителях на фоне критики «сертификата безопасности»

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Министерство внутренних дел Казахстана отчиталось о выявленных сайта-нарушителях на фоне критики «сертификата безопасности», который предлагают установить казахстанцам на мобильные телефоны, передает корреспондент агентства.

«Одна из задач органов внутренних дел – выявление фактов распространения с помощью сети интернет информации террористической и экстремистской направленности, рекламы и продажи наркотиков, оружия, выявление детской порнографии, культа жестокости и насилия среди несовершеннолетних, групп суицидальной направленности. С начала года органами внутренних дел выявлено порядка 14 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с признаками противоправного содержания», — говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой МВД.

В числе выявленных материалов: порнография – 5,3 тыс.; террористической и экстремисткой направленности – 4,7 тыс.; по линии наркопреступлений – 3,8 тыс.; незаконному обороту оружия – 34; суицидальной направленности – 15.

«Информация о выявленных противоправных отечественных и зарубежных ресурсах направляется в министерство информации и общественного развития Республики Казахстан для блокирования доступа казахстанским пользователям», — заявили в МВД.

Напомним, 17 июля пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявила о том, что «уполномоченными органами совместно с операторами связи в городе Нур-Султан проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз». «В случае возникновения проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам» в ведомстве рекомендовали «проверить регистрацию мобильных устройств (сотовых телефонов и планшетов), установить сертификат безопасности (размещен на сайтах операторов связи) или обратиться в call-center операторов связи».

Сразу же после этого абоненты мобильной связи в столице начали получать сообщение с рекомендацией установить предложенный властями Казахстана «сертификат безопасности». В сообщении говорится, что «отсутствие данного сертификата может привести к проблемам с доступом к отдельным Интернет-ресурсам».

Отметим, что при попытке перейти на указанный сайт с сертификатом через обычные браузеры персональных компьютеров антивирусы многих пользователей не позволили наладить соединение.

«Безопасность вашего соединения снижается. Преступники могут попытаться украсть ваши данные с сайта. Вам рекомендуется покинуть этот сайт», — говорится, например, в уведомлении антивируса «Лаборатории Касперского» при попытке посетить указанный сайт.

19 июля вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов заявил, что казахстанцам «предоставлена возможность» «добровольно» устанавливать указанный сертификат, отметив, что его по желанию можно не устанавливать. По его словам, реализуемый в Нур-Султане проект является «пилотным». Он отметил, что соответствующая законодательная норма была введена еще в 2015 году.

В тот же день латвийское издание Meduza заявило о том, что власти Казахстана посредством сертификата получат контроль над зашифрованным трафиком. По сообщению издания, власти смогут осуществлять атаку «человек посередине» (man-in-the-middle, MITM-атака) на любой сайт, передающий данные с использованием HTTPS протокола: сгенерировать поддельные сертификаты для любого сайта; заверить их сертификатом, который установил пользователь; подменить оригинальные сертификаты своими; расшифровать весь трафик от сервисов типа Google или Facebook.

26 июля гражданская активистка Анна Шукеева провела в Нур-Султане одиночный пикет «За свободный интернет».