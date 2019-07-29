Усилить ответственность за диспропорции в зарплате с иностранцами обещают в Казахстане

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане намерены усилить ответственность за диспропорции в зарплате между иностранными и отечественными специалистами, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

«Мы говорим об усилении административной ответственности за диспропорции по зарплате. Мы хотим состав этого административного правонарушения уточнить и полагаем, что так сможем более эффективно осуществлять государственный контроль за работодателями, прежде всего за компаниями, привлекающими иностранную рабочую силу. В августе будет проведен соответствующий анализ по таким предприятиям, принятое решение будет направлено на защиту национального рынка труда», — сказал Сарбасов на пресс-конференции в понедельник.

По мнению вице-министра, вопрос о размере зарплаты для иностранных и отечественных специалистов должен ставиться с учетом их знаний, умений и навыков, по принципу профессионализма.

«Если у иностранного и казахстанского специалиста профессия, должность и должностные обязанности одни, то именно в этом случае никакой дискриминации не должно быть. Да, работодатель самостоятельно определяет систему оплаты труда и зарплату. Но, если показатели, о которых я сказал, совпадают, а диспропорция есть, то зарплата отечественного специалиста должна быть повышена до соответствующего уровня. За этим мы намерены жестко следить, на это будут направлены все усилия и госинспекции труда, и органов прокуратуры», — заявил вице-министр.

При этом он привел статданные, что казахстанское содержание в кадрах на тех предприятиях, которые привлекают иностранных специалистов, составляет 96%.

«Более того, есть ряд обязательств, которые берет на себя работодатель при привлечении иностранных специалистов, в частности, налоговый сбор, причем, чем ниже квалификация иностранных специалистов, тем выше этот сбор. Неквалифицированный иностранный персонал в рамках системы квотирования и выдачи рабочих разрешений на национальном рынке труда не должен присутствовать», — резюмировал Сарбасов.