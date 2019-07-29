Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Пожизненно лишать свободы за продажу наркотиков через интернет предлагают в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«МВД разработаны поправки в уголовное законодательство по усилению ответственности за сбыт наркотиков, дополняющие состав преступления квалифицирующим признаком: «размещение в электронных информационных ресурсах предложения об изготовлении, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта, пересылке либо сбыте наркотических средств и психотропных веществ». Учитывая опасность такого деяния, за его совершение предлагается установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Также ведомство предлагает ввести ответственность за склонение к потреблению наркотиков путем пропаганды либо рекламы наркотиков.

«За это деяние, наряду с альтернативными наказаниями, предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет. Если же это преступление совершено с помощью электронных информационных ресурсов, то виновным будет грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что внесение этих поправок на рассмотрение мажилиса запланировано с началом работы очередной сессии.

«Эти меры позволят ввести в сферу уголовного производства нанесение граффити-надписей с электронными адресами наркосайтов, администрирование наркосайтов, а также сбыт наркотиков посредством электронных ресурсов», — считают в МВД.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время ситуация с наркопотреблением в мире и стране в корне отличается от того, что было несколько лет назад.

«На смену «привычным» наркотикам, к которым сформирован общественный иммунитет, пришли более опасные синтетические наркотики. К сожалению, пагубную роль в их распространении сыграло развитие современных технологий. Социальные сети, не контролируемые мессенджеры, анонимные платежные системы, зарегистрированные за рубежом – части нового бесконтактного метода продажи запрещенных препаратов», — пояснили в министерстве.

В МВД уточнили, что ежегодно блокируется более 4,5 тыс. сайтов, рекламирующих или реализующих различные наркотические вещества.

«По инициативе МВД приняты поправки в законодательство, позволяющие в максимально короткие сроки пополнять списки подконтрольных наркотических веществ новыми психоактивными веществами. Эти списки сейчас включают в себя все известные наркотики и их аналоги. Параллельно рассматривается ряд законодательных инициатив, связанных с распространением наркотиков через интернет-ресурсы», — говорится в сообщении.