Объемы добычи нефти и газа за минувшие сутки в Казахстане повысились

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Кемар Машанло. Объемы добычи нефти и газа в Казахстане за минувшие сутки повысились, сообщает Центр нефти и газа.

«259,8 тыс. тонн нефти добыто и 42,8 тыс. тонн сырья переработано в Казахстане за минувшие сутки. При этом, как показывает сравнение с аналогичными показателями середины прошлой недели, нефти и газового конденсата добыто на 0,4 тыс. тонн больше; газа произведено 165,8 млн кубометров (+1,9 млн кубометров)», — говорится в сообщении в понедельник.

Объем переработки углеводородов на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана в том же сравнении вырос на 0,7 тыс. тонн, составив 42,8 тыс. тонн.