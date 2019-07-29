Предварительные слушания по делу казахского активиста Серикжана Билаша начались в Нур-Султане

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Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Предварительные слушания по делу казахского активиста Серикжана Билаша начались в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

Процесс по делу лидера движения «Атажұрт еріктілері» проходит в Алматинском районном суде №2. Билаш обвиняется по части 1 статьи 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) УК РК. Слушания проходят в открытом режиме.

25 июля МИА КазТАГ сообщало, что обвинительный акт по данному делу был утвержден прокуратуру 19 июля.

Напомним, лидер движения «Атажұрт еріктілері» был задержан 10 марта в одной из гостиниц Алматы, вывезен в Нур-Султан и помещен под домашний арест. Обвинение предъявлено Билашу за использование термина «информационный джихад» во время призывов бороться за права этнических казахов в Китае.

По мнению адвоката Айман Умаровой, защищающей в суде полит-активиста, в действиях Билаша нет состава преступления.

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«Я считаю, что там нет состава преступления, потому что он говорил, что будет делать информационный джихад против дискриминации казахов, кыргызов, уйгуров в исправительных лагерях в Китае. Доказательства обвинения – это экспертиза и так называемые свидетели, среди которых Мухтар Шаханов почему-то оказался, которые сказали, что эти высказывания возбуждают рознь», — сказала Умарова.

Билаш известен своей критикой в адрес китайских властей из-за ситуации с этническими казахами в Синьцзяне. Сама организация «Атажұрт еріктілері» до сих пор не может получить государственную регистрацию.

12 июля около 10 активистов – участников событий 16 декабря 1986 года – собрались у монумента «Желтоқсан» на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева в Алматы, требуя немедленного освобождения Билаша. Пикетчики потребовали прекратить преследования в отношении полит-активиста. Также собравшиеся напомнили об активистах, которые признаны Европейским парламентом политическими заключенными, указав Арона Атабека, Макса Бокаева и других известных казахстанцев. Примечательно то, что на месте событий не было ни одного полицейского, при этом, пикет прошел абсолютно мирно и спокойно. Кроме того, активисты общественного объединения «Желтоқсан ақиқаты» обратились к демократическим странам с просьбой «помочь спасти казахское государство от коррупции».

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