Оргкомитет Токио-2020 раскрыл детали «революционной концепции» для болельщиков

Астана. 29 июля. КазТАГ – Оргкомитет летней Олимпиады Токио-2020 раскрыл детали «революционной концепции» для болельщиков, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

«Оргкомитет Токио-2020 раскрыл революционные концепции для своего недавно названного района «город на набережной Токио», обеспечивающего оживленную фестивальную среду, которая приблизит поклонников к Олимпиаде больше, чем когда-либо прежде», — сообщили в НОК в понедельник.

Как заявил исполнительный директор по олимпийским играм международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дуби, в комитете хотят сделать олимпийский спорт «максимально доступным и увлекательным».

«Мы не только хотим, чтобы люди приходили на Олимпийские игры, мы также хотим, чтобы люди участвовали в них. Мы хотим сделать олимпийский спорт максимально доступным и увлекательным; мы хотим создать среду, в которой они будут развлекаться и вдохновляться, где они смогут стать свидетелями создания истории, а затем сами принять в ней участие. То, что Токио-2020 запускает эту концепцию – это захватывающее решение. Но следите за обновлениями, это только начало», — заявил Дуби.

Ожидается, что на городском фестивале толпа будет не только болеть за своих любимых спортсменов велогонщиков в дисциплинах BMX, вольным стилем и скейтборду, но и получат возможность принять активное участие в том же месте, что и их олимпийские герои.

«Поклонники, отправляющиеся на городской фестиваль в городском спортивном парке Ариаке, будут как никогда близки к действию и даже могут покататься на коньках на том же игровом поле. Они также будут относиться к выставочным выступлениям», — уточнили в национальном олимпийском комитете Казахстана.

Отмечается, что отсутствие билета не будет означать пропуск Олимпийских игр, так как рядом с городским спортивным парком Аоми будут находиться открытые зоны для разминки, где посетители могут наблюдать за разминкой игроков баскетбола 3х3 и за спортсменами, выступающими в спортивном скалолазании, пока они готовятся. На игровой площадке, по данным НОК, посетителям также будет предложено заняться спортом и игрой.

«Олимпийская набережная будет расположена в центре парка, который соединяет районы Дайба и Аоми с районом Ариаке, сочетая новые и традиционные виды спорта, чтобы предложить что-то для всех. Олимпийский и Паралимпийский Котел будет установлен на набережной и будет включать места для спортивных и художественных выступлений, прохладные места, зоны отдыха, а также места для еды и питья для зрителей, когда они будут проходить мимо», — сказано в сообщении.

Как уточнили в НОК, это будет открытая площадка, которую каждый может посетить, «чтобы насладиться Играми».

«В «Городе на набережной Токио» также есть несколько олимпийских площадок, зона демонстрации партнеров и мегамаркет Tokyo 2020. Веселье фестиваля не будет ограничиваться городскими жителями в течение одного года. Токио-2020 также работает над планами создания атмосферы фестиваля серфинга для дебюта спорта на Олимпийских играх», — добавили в НОК.