Алматы. 29 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстанские автовладельцы почти потеряли доступ к онлайн-автострахованию, заявила начальник управления PR и интернет-продвижения СК «Коммеск-Өмір» Юлия Шведкова.

«Казахстанские автовладельцы с конца мая практически потеряли доступ к онлайн-автострахование – снизилась пропускная способность канала связи с государственными базами данных (ГБД)», — прокомментировала Шведкова ситуацию МИА КазТАГ.

По ее словам, только в вечернее время, после 20.00-22.00 страховщикам удается автоматически оформить 2-3 полиса, а днем, из-за низкой пропускной способности канала, нельзя проверить данные и, следовательно, нельзя заключить электронный договор.

С начала 2019 года автовладельцы осваивали онлайн-автострахование – заполняли на сайтах страховщиков поля для оформления электронного полиса. В январе-мае онлайн-продажи автостраховок, по словам эксперта, уверенно росли.

«Например, с начала года сумма страховых премий страховой компании «Коммеск-Өмір» по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств, оформленных онлайн через сайт, превысила Т24,3 млн», — поясняет она.

Однако с конца мая онлайн-автострахование стало практически недоступным. Проблема — в снижении пропускной способности канала, через который осуществляется связь единой страховой базы данных (ЕСБД) с ГБД и отсутствии связи с ГБД.

По словам эксперта, проблема решается специалистами единой страховой базы данных (ЕСБД) и государственной базы данных (ГБД), совместно. Тем не менее, на конец июля вопрос так и остается открытым.