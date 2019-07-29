Переселить сотни семей из дачных массивов предложили в ОС Усть-Каменогорска

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Переселить сотни семей из дачных массивов предложили в общественном совете (ОС) Усть-Каменогорска, сообщает YK-news.kz.

«Дачные участки существуют без сетевых коридоров, пожарных разрывов, без учета санитарных и других норм. Туда никакая скорая помощь не придет. А случись на этой улице Цветочной пожар – сгорит все. Надо думать. Может, этих людей переселять и строить для них жилье», — заявил в понедельник на заседании, посвященном обсуждению стратегии развития Усть-Каменогорска до 2050 года, член ОС Юрий Кудинов.

Отмечается, что в дачных массивах круглый год проживают сотни семей. Густонаселенными являются садоводческие товарищества в районе Понтонного моста, Прохладной и аэропорта.

«Между тем, в той же стратегии сообщается, что в Усть-Каменогорске в очереди на получение госжилья стоят более 9 тыс. человек. Кроме того, до сих пор не решен вопрос по переселению людей из санитарно-защитных зон (вблизи промпредприятий). Для этого требуется порядка 5282 квартир», — говорится в сообщении.