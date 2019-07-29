Алматы. 29 июля. КазТАГ – Директор алматинского зоопарка подает в суд на зоозащитников, сообщает пресс-служба КГКП «Алматинский зоологический парк».

«Директором КГКП «Алматинский зоологический парк» Вячеславом Банщиковым принято решение подать в суд на так называемых зоозащитников, которые, начиная с 3 июля 2019 года, регулярно распространяют в социальных сетях клеветнические и оскорбительные посты. Скриншоты оскорбительных записей зафиксированы», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой в понедельник.

В ведомстве отмечают, что публикации в социальных сетях в последний месяц приняли масштабы настоящей травли.

«Особенно бурную реакцию вызвала публикация о «расстреле котенка». Фейк распространили по всем соцсетям, не удосужившись элементарно проверить информацию. Отследив по камерам и датам, сотрудники (зоопарка – КазТАГ) обнаружили, что на котенка напала и задушила взрослая бродячая кошка. При этом сотрудница зоопарка, предположительно Т. Насирова, сделала фотографию мертвого котенка и отправила другой сотруднице, которая использовала ее в целях совершения диверсии против нового директора», — уточняется в сообщении пресс-службы.

За публикациями ряда так называемых зоозащитников в соцсетях якобы стоит некая Ангелина Котенко, о чем сообщил на недавней пресс-конференции общественный деятель Эльчин Хамедов, который в свое время передал в зоопарк львицу Ассоль.

«Котенко, стоит сказать, сама активно в информационной кампании не участвует, предпочитая оставаться в тени. Впрочем, причины «не светиться» у нее есть. Дело в том, что три года назад, входя в руководство зоопарка, она от лица некой фирмы Credos подписала договор о поставке двух индийских слонов, которые должны были направиться в Цирк братьев Запашных, получила первый транш на сумму $85 тыс., но условия сделки до сих пор не выполнила», — утверждают в зоопарке.

Вместе с тем в учреждении признают, что к смерти шести животных за последние два месяца привели, в том числе, и халатные действия отдельных работников ветеринарной части.

«Однако инициаторам грязной информационной кампании и дела нет до реальных результатов расследования. Поток негативной информации и разнузданной клеветы, несмотря на это, все равно продолжился. Исходя из этого, нетрудно догадаться, что идет целенаправленная кампания по «очернению» руководства зоопарка», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что в исковом заявлении Банщиков просит суд признать сведения, публикуемые от имени так называемых зоозащитников в соцсетях, ложью и клеветой, обязать опровергнуть сведения, порочащие репутацию зоопарка, а также взыскать компенсацию за ущерб деловой репутации учреждения (сумма иска уточняется). Судебный иск в настоящее время уже принят к рассмотрению.

Как сообщалось, по фактам смерти в зоопарке шестерых животных (двух львят, двух самок жирафов, тигрицы и лося) было проведено специальное расследование, результатом которого стали рекомендации о принятии мер административного воздействия в отношении ряда сотрудников.

«Заместителю директора зоопарка по зооветеринарной части Айболу Кудерину был объявлен строгий выговор, после чего он написал заявление об увольнении по собственному желанию, главный ветврач зоопарка Азамат Дуйсенов был отстранен от должности, также уволены несколько технических сотрудников и сотрудников охранного ведомства», — сообщал по этому поводу Банщиков.

Напомним, за последние два месяца в алматинском зоопарке умерло шестеро животных: две львицы, две самки жирафа, лось и тигрица. Необходимо отметить, что львята и лось поступили в зоопарк от частных владельцев.