Черта бедности 40%, 50%, 70% от прожиточного минимума. Будет 100?

Логически понятие «бедный» нужно уравнять с состоянием «живой»

Когда в одной семье покупают ребенку ботинки, а в другой папе бутылку водки, то это не означает, что в первом случае отец не хочет выпить, а во втором у детей все в порядке с обувью. Ключевым звеном выступает работа механизмов, благодаря которым в семье принимаются окончательные решения. Аналогично и с государственным распределением ресурсов на те или иные цели. В казне Казахстана нефтедолларов куда меньше, чем в изобильные «нулевые», однако тогда черта бедности была в 40% от ВМП (величина прожиточного минимума), а теперь составляет 70%. Мы лишний раз убеждаемся в том, что главным фактором в подобных вопросах выступает политическая воля государственного руководства.

Прожиточный минимум – это минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 45% стоимости минимальной потребительской корзины.

С 1 января 2019 года прожиточный минимум (для исчисления размеров базовых социальных выплат) установлен в 29698 тенге (1 января 2018-го он был 28284 тенге). По государственным расчетам 16238 тенге уходят на продукты питания и 13360 тенге на непродовольственные товары. С 2018-го года продовольственная и непродовольственная части соотносятся 55% к 45% (до этого – с 1998 года – было 60% и 40%).

Бедность – характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определенный круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. Бедность является относительным и многозначным понятием и зависит от общего стандарта уровня жизни в конкретном обществе.

С 1 июля текущего года черта бедности в Республике Казахстан повышена с 50% (до этого многие годы находилась на отметке в 40%) до 70% от прожиточного минимума и составила 20800 тенге.

И все равно не бьется! Если человек в условиях Казахстана может выжить минимум на 28284 тенге, то как он носит определение «бедный» при доходе 20800 тенге? По идее, получатели адресной социальной помощи, находящиеся за чертой бедности, должны умереть в силу элементарного недостатка калорий для их организмов.

Если мы обратимся к постановлению правительства №537 от 8 апреля 2000 года, то оно тоже полно внутренних противоречий. Там черта бедности – это «граница дохода, необходимого для удовлетворения минимальных потребностей человека», и там же «размер черты бедности определяется ежеквартально в процентах от прожиточного минимума Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в зависимости от экономических возможностей». То есть профильное министерство с одной стороны определяет сколько человеку требуется по минимальной планке, а с другой – выделяет ему в зависимости от имеющихся в наличии финансовых ресурсов.

Можно много спорить о том, что потребительская корзина вообще и продовольственная в частности (алматинский повар Рамиль Карманов смог ее растянуть только на 18 дней) не соответствуют физиологическим нормам человека, но все-таки их приведение в соответствие с реальностью – второй шаг. Первым делом необходимо черту бедности уравнять с прожиточным минимумом, дабы избавиться от базового абсурда.

Бедность – это реально понятие относительное. До финансового кризиса 2007-2008 в США существовала достаточно многочисленная прослойка людей, где признаком бедности являлось отсутствие яхты. В нашем случае бедному человеку для начала хорошо бы получить черту бедности, совпадающую с официальным прожиточным минимумом. Прецедент, когда за два года черта бедности поднята с 40 до 70%, уже создан. Осталось всего один такой же рывок на 30% и одним абсурдом станет меньше.

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