Алматы. 27 июля. КазТАГ – Участки ряда улиц три дня будут частично перекрывать ради Кубка Азии по триатлону в Алматы, сообщает пресс-служба Алматинской федерации триатлона (АФТ).

«Акимат Алматы и Алматинская федерация триатлона информируют горожан и гостей южной столицы о частичном перекрытии дорог в дни соревнований. 2-4 августа 2018 года в рамках проведения Кубка Азии по триатлону будет частично перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения велоэтапа соревнований», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

2 августа во время тренировочного заезда с 14.00 до 14.45 будет перекрыто: движение по улице Толе би (по южной стороне) от улицы Тлендиева до улицы Утеген батыра, северная сторона будет свободная для движения автотранспорта; движение по улице Утеген батыра от улицы Толе би до улицы Куанышбаева. Отмечается, что все полосы движения будут полностью перекрыты.

3 августа во время проведения соревнований с 6.30 до 13.00 будет перекрыто: движение по улице Толе би (по южной стороне) от улицы Тлендиева до улицы Утеген батыра, северная сторона будет свободная для движения автотранспорта; движение по улице Утеген батыра от улицы Толе би до улицы Куанышбаева, все полосы движения будут полностью перекрыты.

«4 августа во время проведения соревнований с 6.30 до 15.00 будет перекрыто: движение по улице Толе би (по южной стороне) от улицы Тлендиева до улицы Утеген батыра, северная сторона будет свободна для движения автотранспорта; движение по улице Утеген батыра от улицы Толе би до проспекта Абая, все полосы движения будут полностью перекрыты; движение по проспекту Абая (по северной стороне) от улицы Утеген батыра до улицы Саина, южная сторона будет свободная для движения автотранспорта», — уточнили в АФТ.