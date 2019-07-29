«Нацсовет общественного доверия должен впустить воздух свободы в казахстанское общество». «Главный итог квартала: президент Касым-Жомарт Токаев занял первое место в рейтинге». «Казахский язык: говорунов много, а реальных дел мало»

Сетевой Казахстан 29 июля 2019г.

IA — CENTR . RU . «Саиров: Нацсовет общественного доверия должен впустить воздух свободы в казахстанское общество» — Создание Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана вызвало бурные споры в обществе – причем большая их часть касалась его персонального состава. Хотя куда более важными являются вопросы, связанные с функционалом нового органа. Звучат мнения, что Нацсовет должен стать опорой Касым-Жомарта ТОКАЕВА в проведении политических реформ и даже своего рода противовесом бюрократическому аппарату и чиновничеству, которые наверняка этим реформам будут сопротивляться. Прояснить эти вопросы мы решили с членом Нацсовета, политологом, заместителем председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан Ерланом САИРОВЫМ — Тот факт, что состав Национального совета настолько разнородный и представляет собой всю палитру общественно-политических взглядов, напротив, внушает мне оптимизм. Полагаю, тут справедливо вспомнить о принципе «единство – в многообразии» и китайском принципе «пусть цветут сто цветов». Многообразие позиций, многообразие точек зрения говорит о высоком потенциале развития нашей страны и общества. Источником любого развития является конфликт интересов и конкуренция. Без преодоления противоречий, без плюрализма мнений развитие невозможно.

OFSTRATEGY . KZ . «Рейтинг управленческой элиты РК за 2 квартал 2019 года» — Второй квартал 2019 года прошел под знаком президентских выборов. При этом главным вопросом данного периода можно назвать, является ли произошедшая смена главного лица в стране воплощенным примером «казахстанской мечты» – безболезненным транзитом власти, либо выборы президента лишь запустили транзитный процесс, а основные его итоги еще впереди. По нашему мнению, наиболее выпукло результаты прохождения/осуществления транзита мы будем наблюдать по тому, как меняется расклад в политико-управленческой элите, как уточняется вес и влияние того или иного элитария. Так что, несмотря на период отпусков, ОФ «Стратегия» провёл свой очередной опрос экспертов по оценке позиций представителей управленческой элиты. В опросе приняли участие 19 экспертов, результаты приведены ниже. Главный итог квартала: президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ занял первое место в рейтинге, единственный из списка, получив более 5-и баллов (по 7-балльной шкале) по всем трем номинациям, и собрав в результате 5,4 балла.

KOMMERSANT . RU . «Уйгурам не хватило подписей» — Россия и Белоруссия поддержали действия Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, по данным правозащитников, журналистов, западных политиков и органов ООН, местное мусульманское население подвергается массовому внесудебному лишению свободы. Всего же подписи в поддержку китайского заявления на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) поставили 37 стран. Четырьмя днями ранее открытое письмо с осуждением китайской политики в СУАР подписали 22 западных государства. Источник “Ъ” в российской делегации в ООН сообщил, что при голосовании Москва руководствовалась в первую очередь желанием противостоять практике выпуска открытых писем в обход официальных процедур СПЧ ООН… Делающие ставку на китайские кредиты и инвестиции Казахстан и Киргизия (этнические казахи и киргизы также часто попадают в лагеря) китайское заявление не подписали.

CAMONITOR . KZ . Кенже ТАТИЛЯ — «Казахский язык: говорунов много, а реальных дел мало» — Одна из тем, которая перманентно будоражит общественное мнение, — состояние и будущее казахского языка. Мнений много, вопросов еще больше, а воз неразрешенных проблем продолжает со скоростью похоронного катафалка двигаться по обочине жизни. И это несмотря даже на быстрый рост доли коренного этноса в общей численности населения страны. Одним словом, какой-то сюрреализм получается: казахов становится все больше, а их язык как был на втором плане, так там и остается.

Марк ЦУКЕРБЕРГ и Павел ДУРОВ

TIME . KZ . «Будьте любезны!» — Марк ЦУКЕРБЕРГ и Павел ДУРОВ, вы должны исполнить решение Жетысуского районного суда Алматы! Шестого июня 2019 года вступило в силу решение Жетысуского районного суда, принятое судьей СУХАНОВОЙ С. А. Согласно данному решению редакция газеты “Время”, журналист Козачков М., председатель общественного совета ЕНПФ Сейпульник Е. и реабилитационный управляющий Пономарев Ю. обязаны опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинство генерального директора АО “Имсталькон” Резунова М., а также деловую репутацию АО “Имсталькон”, задолжавшего Единому накопительному пенсионному фонду около 4 миллиардов тенге. В своем решении судья Суханова указала, что ответчики также обязаны удалить все ссылки и комментарии в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте, касающиеся этих статей. Несмотря на наши попытки разъяснить судье, что данные социальные сети нам не принадлежат и конт­ролируются их владельцами, судья Суханова решила по-своему. Более того, мы пытались объяснить председателю городского суда Алматы Нургазы АБДИКАНОВУ, что у нас нет технической возможности что-то удалять в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте, но даже он, любитель собирать лайки в Facebook, нас не услышал. Судьи проигнорировали вообще все наши доводы. В связи с этим, господин Цукерберг и господин Дуров, мы вынуждены просить вас удалить все ссылки на статьи.

«Страхуйся, кто может!» — В Алматы прошел “круглый стол” “Рынок медуслуг Казахстана: переход к страховой медицине”. Главным спикером был министр здравоохранения РК Елжан БИРТАНОВ. Что же важного он сказал? — Мы учли тот факт, что с 1 января 2020 года невозможно будет обеспечить полный охват населения страховкой. Это нормально. Другой вопрос: сколько таких людей будет? Поэтому для плавного входа в систему предусмотрено несколько механизмов, в том числе и то, что до 1 апреля все население Казахстана будет считаться застрахованным, — заявил Биртанов.

«Возрождение из утиля» — Появление до конца лета утилизационного сбора на импортную сельхозтехнику вызвало настоящую истерику у части аграриев. Они считают, что новый налог загонит сельское хозяйство в угол, а также вздует цены на главные продукты питания. Есть ли здесь связь? Ситуацию нам прояснил Ержан ИМАНСЛЯМ, руководитель управления машиностроения Мининдустрии и инфраструктурного развития.

AZATTYQ . ORG . «Сюрпризы и секреты сертификата Qaznet» — Казахстан оказался в центре внимания мировой общественности после масштабной попытки властей внедрить национальный корневой сертификат безопасности – Qaznet Trust Network. Его объясняют намерением оградить пользователей от кибератак и противоправного контента. IT-специалисты говорят, что функции сертификата пользователям разъясняют неверно. Правозащитники опасаются возможного дальнейшего ужесточения цензуры в стране.

«Не оралманы, еще не казахстанцы, но уже не граждане Китая» — Сотни репатриантов не могут получить казахстанское гражданство по разным причинам: одни не успели вернуться в Казахстан из-за притеснений китайских властей, другие — из-за просроченных документов. Они надеются, что в сентябре казахстанский парламент одобрит поправки к закону о миграции, которые улучшат ситуацию.

CARAVAN . KZ . «Зуб даю: как прошла скандальная приватизация стоматологической клиники в Алматы» — Прокуратура подтвердила факт продажи детской стоматологической поликлиники Алматы родному брату директора департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу минздрава РК. Нарушений в приватизации объекта прокуроры пока не увидели. Акимат, управление здравоохранения, управление финансов и суд Алматы отказывались раскрывать имя нового собственника поликлиники. Но алматинский врач Каиргали КОНЕЕВ добился признания от Генеральной прокуратуры. Он и рассказал “КАРАВАНУ”, как происходила приватизация клиники.

«Спасти рядового Приходько: Министр обороны Казахстана приказал своим генералам исправить ошибки весеннего призыва» — Реакция чиновников минобороны после опубликования статьи под заголовком “Призвали в армию больного…” (см. “КАРАВАН” № 27 (610) от 19 июля 2019 г.) последовала незамедлительно. Органы военной полиции по указанию генерал-майора Нурлана ЕРМЕКБАЕВА в тот же день изъяли для проверки личные дела всех “забракованных” солдат, а начальник департамента по делам обороны Карагандинской области подполковник Жарас КУНАНБАЕВ был отозван из отпуска. На резонный вопрос “КАРАВАНА”, почему в армию, несмотря на сито из нескольких районных и областных медицинских комиссий, все равно “просочились” больные юноши, нынешний военком Карагандинской области с ходу ответить затруднился. В телефонном разговоре сослался на то, что ему для проведения своего внутреннего расследования требуется некоторое время, но он обязательно будет готов к разговору через несколько дней. Вероятно, когда сам поймет, где его подчиненные “накосячили” и что необходимо срочно сделать, чтобы ситуацию исправить.

KAPITAL . KZ . «Сколько стоит энергоэффективность» — Энергоэффективность – понятие настолько емкое, что актуально как для промышленности, так и для сферы ЖКХ и экологии. И в любом случае она влияет на бизнес и конечного потребителя. В Казахстане повысить рациональность использования энергетических ресурсов дорого, констатирует доцент Казахстанско-немецкого университета Арсен ТЛЕППАЕВ. В интервью «Капитал.kz» он рассказал, почему, и назвал некоторые цифры.

KURSIV . KZ . «Даркнет наращивает аудиторию в Казахстане» — Казахстанцы сделали ответный ход на блокировки в интернете – аудитория защищенного браузера Tor в 2019 году в Казнете показала стремительный рост. Строго говоря, эта тенденция не является исключительно казахстанской. Россия, например, относительно недавно стала одним из мировых лидеров в части использования Tor (аббревиатура от английского The Onion Router): с мая текущего года аудитория пользователей браузера увеличилась вдвое – с 300 тысяч до 600 тысяч. В табеле о рангах Россия занимает второе место с аудиторией 16,3% после Ирана. Кстати, на третьем месте расположились США, а на четвертом и пятом – Германия и Франция. Для справки: Tor является свободным и открытым программным обеспечением, базируется на сети прокси-серверов, позволяющих устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Интересно, что технология Tor также обеспечивает защиту и от механизмов анализа трафика. Помимо всего прочего Tor является окном входа в так называемый Даркнет – место в интернете, которое никак не цензурируется.

FORBES . KZ . «Сагинтаев провёл субботник на Кок-Жайляу. Как это было» — В рамках общереспубликанской экологической акции «Бірге – таза Қазақстан» в субботу, 27 июля, в Алматы прошёл общегородской субботник по уборке мусора на плато Кок-Жайлау и его окрестностях. Аким города Бакытжан САГИНТАЕВ принял активное участие в уборке плато и его окрестностей. Правда, субботник немного задержался из-за многочисленных желающих сфотографироваться с новым градоначальником.

MATRITCA . KZ . Александр ЦОЙ – «Если вы уведёте у кого-нибудь со двора корову, вам дадут в три раза больше, чем за групповое изнасилование» — Вынесен приговор в громком деле по групповому изнасилованию в поезде «Тальго». Групповое изнасилование — это одно из самых отвратительных преступлений современного общества. Насильников, а особенно групповых, не уважают нигде — ни на воле, ни на зоне. Нигде, кроме как в судебной системе Казахстана. Потому что проводников-насильников осудили на… 2,5 года одного и 2 года 3 месяца второго. Если бы потерпевшая, оказывая сопротивление насильнику, повредила ему глаз, ей бы дали больше. Отнесение изнасилования к категории нетяжких преступлений является грубейшим нарушением обязательств, взятых Казахстаном перед мировым сообществом.

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