Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Начать обучать по 100 индустриально-сервисным профессиям планируют в Казахстане, сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Жилкибаев.

«Предполагается подготовка специалистов по 100 наиболее востребованным индустриально-сервисным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений – 180 колледжей и 20 вузов. Охват составит порядка 200 тыс. молодых людей в течение трех лет», — сказал Жилкибаев на пресс-конференции по итогам реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» за первое полугодие в понедельник.

Посредством практики дополнительно, по информации вице-министра, будет охвачено 10 тыс. человек.

«Обучение основам предпринимательства «Бастау бизнес» – 20тыс. молодых людей ежегодно, в течение трех лет планируем охватить 60 тыс. человек», — добавил Жилкибаев, поясняя суть нового четвертого направления программы «Енбек» – «Жас маман».

По его словам, также будет предусмотрена выдача безвозмездных государственных грантов в размере Т500 тыс. для реализации новых бизнес идей и стартап-проектов с охватом 10 тыс. молодых людей ежегодно.

«Кроме того, предусмотрена выдача 5 тыс. целевых микрокредитов. Их размер на селе – до Т6 млн, в моногородах – до Т16 млн и в городах – до Т20 млн, в зависимости от цели проекта», — уточнил вице-министр.

В рамках новых мер, в начале июля для поддержки и содействия мерам занятости многодетных семей, молодежи, трудоспособных инвалидов, по его словам, дополнительно выделены Т52 млрд: на безвозмездные гранты на реализацию новых идей выделяется финансирование в размере Т12 млрд и охватом дополнительно 24 тыс. человек; на обучение в рамках «Бастау бизнес» – Т16 млрд и охватом более 40 тыс. человек; на микрокредитование – Т20 млрд и охватом дополнительно 5 тыс. человек.

«Для многодетных матерей и опекунов детей-инвалидов будут организованы социальные рабочие места на дому», — заверил Жилкибаев.