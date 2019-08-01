Экс-глава МИД Абдрахманов получил новый пост

Нур-Султан. 1 августа. КазТАГ – Бывший министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов получил новый пост, передает корреспондент агентства.

«Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству», — сообщили в Акорде в четверг.

Абдрахманов является послом в Швеции с марта 2019 года, до этого с 2016 по 2018 годы возглавлял МИД, а еще раньше – с 2013 по 2016 года был постоянным представителем Казахстана при ООН.