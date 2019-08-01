Нур-Султан. 1 августа. КазТАГ – «Разъяснение» по поводу «сертификата безопасности» сделала генпрокуратура Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Государство гарантирует соблюдение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, переписки, телефонных переговоров, сообщений. Их нарушение влечет ответственность, вплоть до уголовной. В частности, за незаконный доступ к электронным информационным ресурсам, информационной системе, незаконный перехват информации, передаваемой по сети телекоммуникаций, наступает уголовная ответственность и предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы (часть 3 статьи 147 Уголовного кодекса)», — заявили в надзорном органе в четверг с формулировкой «генеральная прокуратура разъясняет».

Отмечается, что «в последнее время активно распространяется информация о порядке использования сертификата безопасности на персональных устройствах».

«Уполномоченными государственными органами в лице министерств цифрового развития, а также информации и общественного развития разъяснено целевое предназначение данного сертификата. Акцентировано, что это, прежде всего, защита от противоправного контента (призывов к терроризму, экстремизму, суицидам, пропаганда насилия, жестокости, порнографии и других). Кроме того, отмечено, что сертификат защищает электронные устройства от «взлома», кибератак и вирусов. Вместе с тем, в обществе не прекращаются дискуссии о необходимости его установки, о возможной «слежке» и тому подобном», — заявили в генпрокуратуре.

В ведомстве сослались на статью 148 УК РК, которой установлена ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

«Органы прокуратуры в рамках надзорной деятельности совместно с другими государственными органами будут пресекать подобные правонарушения и принимать меры в отношении виновных», — утверждается в «разъяснении» генпрокуратуры.

Напомним, 17 июля пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявила о том, что «уполномоченными органами совместно с операторами связи в городе Нур-Султан проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз». «В случае возникновения проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам» в ведомстве рекомендовали «проверить регистрацию мобильных устройств (сотовых телефонов и планшетов), установить сертификат безопасности (размещен на сайтах операторов связи) или обратиться в call-center операторов связи».

Сразу же после этого абоненты мобильной связи в столице начали получать сообщение с рекомендацией установить предложенный властями Казахстана «сертификат безопасности». В сообщении говорится, что «отсутствие данного сертификата может привести к проблемам с доступом к отдельным Интернет-ресурсам».

Отметим, что при попытке перейти на указанный сайт с сертификатом через обычные браузеры персональных компьютеров антивирусы многих пользователей не позволили наладить соединение.

«Безопасность вашего соединения снижается. Преступники могут попытаться украсть ваши данные с сайта. Вам рекомендуется покинуть этот сайт», — говорится, например, в уведомлении антивируса «Лаборатории Касперского» при попытке посетить указанный сайт.

19 июля вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов заявил, что казахстанцам «предоставлена возможность» «добровольно» устанавливать указанный сертификат, отметив, что его по желанию можно не устанавливать. По его словам, реализуемый в Нур-Султане проект является «пилотным». Он отметил, что соответствующая законодательная норма была введена еще в 2015 году.

В тот же день латвийское издание Meduza заявило о том, что власти Казахстана посредством сертификата получат контроль над зашифрованным трафиком. По сообщению издания, власти смогут осуществлять атаку «человек посередине» (man-in-the-middle, MITM-атака) на любой сайт, передающий данные с использованием HTTPS протокола: сгенерировать поддельные сертификаты для любого сайта; заверить их сертификатом, который установил пользователь; подменить оригинальные сертификаты своими; расшифровать весь трафик от сервисов типа Google или Facebook.

26 июля гражданская активистка Анна Шукеева провела в Нур-Султане одиночный пикет «За свободный интернет».