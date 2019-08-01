Фонду «Самрук-Казына» разрешили подарить 100% акций трех аэропортов государству

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Астана. 1 августа. КазТАГ – АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» разрешили подарить 100% акций трех аэропортов государству, передает корреспондент агентства.

«Разрешить АО «ФНБ «Самрук-Қазына» совершить сделки по отчуждению стратегических объектов 100% пакета акций АО «Международный аэропорт Атырау» в количестве 786978 штук, 100% пакета акций АО «Международный аэропорт Актобе» в количестве 3084959 штук, 100% пакета акций АО «Аэропорт Павлодар» в количестве 28311 штук в государственную собственность на безвозмездной основе», — говорится в представленном в четверг постановлении правительства.

Также кабмин постановил осуществить отчуждение путем безвозмездной передачи (дарения) в установленном порядке в государственную собственность принадлежащих ФНБ 100% акций указанных аэропортов.

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