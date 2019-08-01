Казахстанский центр индустрии и экспорта переименовали во второй раз с начала 2019 года

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Нур-Султан. 1 августа. КазТАГ — АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» переименовали во второй раз с начала 2019 года, передает корреспондент агентства.

«Переименовать АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry». Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения правительства Республики Казахстан», — говорится в представленном в четверг постановлении правительства.

Напомним, о планах повторного переименования центра МИА КазТАГ сообщило еще 14 мая. А еще раньше – 25 апреля КазТАГ сообщал о том, что АО «Казахстанский институт развития индустрии» переименовали в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта». Соответственно, изменения тогда были внесены в: перечень акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности; перечень государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования, которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам.

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