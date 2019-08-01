Актау. 1 августа. КазТАГ – Все 17 задержанных в ходе спецоперации в Мангистауской области взяты под арест, передает корреспондент агентства.

«Специализированным следственным судом Актау 31 июля избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца в отношении девятерых членов преступных групп Мангистауского региона: Н. Уткилбаева, Ж. Косаева, Т. Килжанова, А. Абдыкадырова, С. Ешманова, Т. Егизбаева, С. Кыстаубая, С. Койшыбаева, К. Тлепиева. Все они подозреваются в покушении на убийство и вымогательстве. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке участниками», — сообщили в суде Мангистауской области в четверг.

30 июля мера пресечения в виде двухмесячного ареста была применена в отношении А. Айткалиева, Е. Аркыбая, Ж. Жанбырбаева, Р. Жексенбаева, Е. Зорбая, Ж. Базарбаева, Д. Бимырзы и С. Кенганова.

Напомним, 31 июля в КНБ Казахстана сообщили, что 17 предполагаемых членов разных преступных группировок задержаны в Мангистауской области. В тот же день мать одного из задержанных – Дарига Назарова обвинила спецслужбы в «подставе». По ее словам, «один из присутствующих в голубой футболке, выше среднего роста, чуть полноватый мужчина открыл дверь в ванную и что-то бросил», а она «испугалась и поняла, что это подстава». 1 августа Назарова отказалась от своих обвинений в адрес спецслужб.

Еще раньше – 29 июля генеральная прокуратура сообщила о том, что подразделениями КНБ совместно с МВД начата масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок (ОПГ) в Мангистауской области. Отмечалось, что члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом, как сообщалось, «группировки вооружены, отличаются сплоченностью и дерзостью». Как сообщили позднее в КНБ, в ходе спецоперации были изъяты пистолеты ТТ и ПМ, наган, автомат АК-103, три травматических пистолета, девять обрезов, 168 патронов, более Т5,6 млн, наркотические вещества и холодное оружие. Задержанные, по мнению спецслужб, могут быть участниками четырех преступных группировок, промышлявших последние три года.