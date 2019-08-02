Оралманы – это возвратившиеся на историческую родину представители казахской диаспоры

Они, помимо правовых проблем, сталкиваются также с трудностями социализации в новом для них обществе. Особенно такой вопрос актуален для тех, кто прежде занимался умственным трудом

Англоязычный японский журнал Diplomat опубликовал статью Колин Вуд под названием «Meeting the Kazakh Diaspora» — «Встреча с казахской диаспорой».

В ней говорится так: «Ученые также изучают историю и идентичность казахской диаспоры, и они все еще работают над решением ключевых вопросов. Историк Гульнара Мендикулова и группа исследователей в 2007-2009 годах проводили архивные исследования в ряде стран с целью получить представление о масштабах и опыте жизни казахской диаспоры по всей Евразии. По словам Мендикуловой, невероятно сложно собирать исторические источники и актуальные данные касательно глобальной казахской диаспоры.

Свыше 4 миллионов казахов — более четверти казахского населения мира — находится за пределами Казахстана вследствие перекраивания территорий и диаспорической миграции в конце XIX и в начале XX веков».

К слову сказать, недавно министерство труда и социальной защиты населения РК внесло на рассмотрение парламента законопроект по вопросам регулирования миграционных процессов, в котором заложено новое толкование понятия «оралман». То есть — возвратившегося на историческую родину представителя казахской диаспоры. Если по действующему законодательству этнические казахи для получения статуса оралмана должны подтвердить факт своего проживания на территории иностранного государства до обретения Казахстаном независимости, то, согласно предлагаемому сейчас проекту закона, «оралманом» будет признан этнический казах, который ранее не состоял в казахстанском гражданстве. Также с целью создания более благоприятных условий для возвратившихся на историческую родину представителей казахской диаспоры предлагается законодательно предусмотреть при желании самого ходатайствующего возможность одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства.

Но оралманы, помимо правовых проблем, сталкиваются также с трудностями социализации в новом для них обществе. Особенно такой вопрос актуален для тех, кто прежде занимался умственным трудом. Ведь состав оралманов, живущих сейчас в стране, весьма и весьма неоднороден.

В стране прежнего проживания одни занимались физическим трудом, другие – умственным. Среди них есть инженеры, артисты, художники, писатели, музыканты и т.д. Немало и таких людей, кто выучился в лучших вузах России, Польши, Чехии, Болгарии. Вообще, к примеру, казахи, прибывшие из Монголии, по числу специалистов с высшим образованием в соотношении к общему количеству, можно сказать, ничуть не уступают местным казахам. А по общему уровню вузов, в которых они учились, если иметь в виду данные за социалистический период, — пожалуй, даже превосходят. Ибо мало кому из нас, казахстанских казахов, в советское время приходилось учиться в институтах и университетах Варшавы, Будапешта, Праги и Софии.

А вот многие монгольские казахи не только выучились там, но подолгу жили и работали там. То есть у них есть не только добротные знания, но и уникальный для казахов опыт жизни. Среди них нередко встречаются не только хорошие специалисты в какой-либо области, но и такие, кто знает по нескольку языков.

Эти люди без преувеличения представляют собой потенциально большой интеллектуальный капитал для такого молодого государства, каким является Казахстан. Но мало кто из них находит себе применение в тех сферах, где они могли бы принести наибольшую пользу своей вновь обретенной исторической родине совсем не из-за того, что их профессиональная подготовка уступает подготовке местных казахов.

То есть в плане социализации c наибольшими трудностями сталкиваются именно хорошо образованные люди. Это-то и огорчает больше всего.

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