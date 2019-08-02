ArcelorMittal сокращает производство в ЕС на 9%

Алматы. 2 августа. КазТАГ – ArcelorMittal объявила о планах временно сократить производство в Европейском союзе (ЕС) примерно на 4 млн тонн в год, или почти 9% всего объема производства в Европе, сообщили Fitch Ratings и CRU (группа компаний, добывающих и предоставляющая, в том числе, бизнес-аналитику).

«ArcelorMittal объявила о планах временно сократить производство в ЕС примерно на 4 млн тонн в год, или почти 9% всего объема производства в Европе, указав как одну из причин высокую стоимость квот. Компания останавливает работу наименее эффективных или убыточных заводов с расчетом на то, что это может поддержать среднюю прибыльность, несмотря на снижение объемов производства», — говорится в сообщении.

Fitch Ratings и CRU отмечают, что устойчиво высокая стоимость квот на выбросы углекислого газа (CO 2 ) в Евросоюзе оказывает давление на прибыльность сталелитейных компаний в регионе.

В отчетности компании говорится, что чистый убыток ArcelorMittal по итогам I полугодия 2019 года составил $33 млн против прибыли годом ранее в $3,057 млрд.

Разводненный убыток на акцию составил $0,03 против прибыли в $2,99 годом ранее. Выручка компании за январь-июнь 2019 года опустилась на 1,8%, до $38 млрд. Операционная прибыль в отчетный период упала в 6,4 раза, достигнув $611 млн.

Добыча железной руды в I полугодии составила 28,7 млн тонн, что на 1,4% ниже показателя годичной давности. Производство нерафинированной стали выросло на 2,8%, до 47,8 млн тонн.

ArcelorMittal – крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. АО «АрселорМиттал Темиртау» – казахстанский актив концерна.