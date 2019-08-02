В Казахстане осталось менее 1400 участников ВОВ

Алматы. 2 августа. КазТАГ — В Казахстане осталось 1339 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщило министерство труда и социальной защиты населения РК.

«В настоящее время в стране проживает свыше 125 тыс. ветеранов ВОВ (в Нур-Султане – 3120 ветеранов), в том числе: участники и инвалиды ВОВ – 1339 человек (в Нур-Султане – 64). (…) Возраст самого молодого участника Великой Отечественной войны, который был призван 1945 году в 18-летнем возрасте составляет 92 года», — говорится в ответе замминистра труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасова на запрос КазТАГ.

При этом он пояснил, что остальные 123 661 человек являются приравненными к участникам ВОВ, в том числе 28 «родителей, супругов военнослужащих, погибших во время ВОВ и не вступившие в повторный брак», 5273 супругов умерших инвалидов войны, 571 человек, проходивших военную службу во время ВОВ, а также 117 904 труженника тыла.

Кроме того, по информации министерства, ветеранам ВОВ будет обеспечен проез на празднование 75-летия Победы в Нур-Султан и Москву.

«Для обеспечения проезда и проживания и питания для ветеранов Великой Отечественной войны на парад в Нур-Султан и Москву в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предусматриваются денежные средства в сумме Т90,6 млн. В рамках указанных средств предусматривается проезд, проживание и питание не только для самих ветеранов, также и для сопровождающих их лиц и для медицинских сотрудников, которые будут следить за самочувствием и здоровьем ветеранов по всему маршруту проезда», — говорится в сообщении.

По мнению президента общественного фонда «Аман-Саулык» Бахыт Туменовой, при организации такой поездки следует очень внимательно отнестись к здоровью ветеранов.

«Это очень индивидуально. Есть и в 95 лет активные, а есть и в 70 уже немощные. Мне кажется, 90 лет – это возраст очень солидный. Чем человек старше, тем больше бывает проблем со здоровьем. Дорога не близкая. Надо с очень тщательным отбором подойти к этой акции. Конечно, их надо отправлять самолетом и должен быть соответствующий медицинский осмотр, насколько они смогут перенести такую дорогу. Может быть, перед поездкой, те, кто пожелает поехать и, на взгляд медцинских работников, сможет вынести этот перелет, должны быть соответственно подготовлены в условиях, может быть, медицинского стационара, чтобы не было каких-то обострений, потому что в любом случае это рискованно», — сказала Туменова агентству КазТАГ.

При этом она подчеркнула, что, по ее мнению, следовало бы уже сейчас, не дожидаясь Дня Победы, внимательно изучить условия, в которых живут ветераны ВОВ.

«Я бы в первую очередь посмотрела, все ли они обеспечены жильем, как они вообще живут, какие у них доходы, есть ли у них кто-то, кто им помогает, с кем они живут. Может, у них дети уехали и они одни остались, может им нужно какое-то социальное сопровождение. И я бы не к Дню Победы это сделала, а уже сегодня, потому что чем больше проходит времени, тем меньше ветеранов остается», — добавила она.

По информации Сарбасова, расчеты по сумме денежных выплат ветеранам к 75-летию Победы еще только направлены на утверждение бюджетной комиссии, а правила выплаты еще не установлены.

«В настоящее время министерством труда и социальной защиты населения РК проведены необходимые расчеты и направлены на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии. После утверждения заявленной потребности средств будут утверждены соответствующие правила, направленные на выплату единовременной денежной выплаты ко Дню празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войны», — говорится в ответе замминистра.

Напомним, министерство труда и социальной защиты населения РК сообщило о планах мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне, в числе которых денежные выплаты ветеранам и обеспечение их проезда в Нур-Султан и Москву для участия в торжественных мероприятиях.