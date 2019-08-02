Инфляция в Казахстане в январе-июле составила 2,8%

Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ — Инфляция в Казахстане за семь месяцев 2019 года составила 2,8%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«Цены на продовольственные товары за семь месяцев (июль 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 6%, непродовольственные – на 2,4%, а на платные услуги снизились на 0,7%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

Согласно данным, за июнь цены на товары и услуги увеличились на 0,2%, продовольственные товары – 0,1%, непродовольственные – на 0,3%, платные услуги для населения – 0,1%.

С начала года повышение цен отмечено на пшено на 43,9%, рис – на 15,7%, муку – на 15,4%, баранину – на 11,1%, рыбу мороженую – на 9,7%, хлеб – на 9%, фрукты и овощи – на 8,9%, конину – на 8,8%, макаронные изделия – на 7,9%, говядину – на 7,4%, мясо птицы, свинину – по 6,8%, сыр сычужный – на 6,2%, изделия из мяса – на 5,7%, булочные и мучные изделия – на 5,2%, колбасные изделия – на 4,4%, чай – на 4,3%, кондитерские изделия – на 3,7%. Табачные изделия подорожали на 10%, прохладительные напитки – на 8,9%, алкогольные напитки – на 5,6%.

Снижение цен зафиксировано на огурцы на 56,2%, помидоры – на 28,7%, капусту – на 14,5%, яйца – на 12,1%, молоко сырое – на 4,6%, сахар-песок – на 2,7%, творог – на 2,4%, крупу гречневую – на 2%.