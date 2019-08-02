Алматы. 2 августа. КазТАГ — Доллар резко подорожал вечером в пятницу в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В пунктах обмена валют Нур-Султана курс продажи доллара варьируется от Т386,6 до Т387,5.

В обменных пунктах Алматы $1 стоит от Т386,5 до Т387,9.

В обменниках Шымкента курс продажи доллара варьируется от Т387 до Т387,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т384,99 за $1.

Напомним, с утра пятницы средняя цена продажи доллара США в пунктах обмена валют Шымкента, Нур-Султана и Алматы составляла Т386, Т386,3 и Т386,7 за $1 соответственно.